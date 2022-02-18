Dr.Mehmet Öz FETÖ’ye göz kırptı! Skandal sözler: ’Fetullah Gülen’e dokunulamaz...’

Bozkurt ayrıca Mustafa Öz'ün oğlu Mehmet Öz'ün güya tedavi için ABD'ye gelen Gülen'i hastaneye yatırdığını ve "Ülkesinde tedavi yapılamaz, burada kalması uygundur" şeklinde bir rapor aldırdığını ileri sürdü. Böylece hastanede bir hafta on gün kaldıktan sonra Gülen'e kalıcı oturma izni verilmiş. Tabii bunlar bir itirafçının sözleri! Kanıtlanması gerekiyor.

Özetle nur topu gibi bir gündemimiz oldu! Pensilvanya seçimini ve Dr. Öz'ü daha çok konuşuruz!