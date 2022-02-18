Komisyonun kararı: Dokunulmazlığı kaldırılsın

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu
, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel
'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar verdi. Güzel'in, 2017'de TSK'nın düzenlediği operasyonda öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora
ile çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için "terör örgütü üyeliğinden" fezleke hazırlamıştı. AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt
başkanlığında toplanan komisyon, yaklaşık 7 saat süren toplantıda, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hakkında dokunulmazlık fezlekesi hazırlanan HDP Diyarbakır
Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde, oy çokluğuyla karar aldı. Mevzuata göre, dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan TBMM Genel Kurul
gündemine giriyor. Oylamada, karar yeter sayısı (151) yeterli oluyor. Dokunulmazlığının hakkındaki dosyalarla sınırlı olmak üzere kaldırmasıyla birlikte de Güzel için yargılanma yolu açılacak. Güzel, milletvekili sıfatını korusa da tutuklu olarak yargılanabilecek. ANKARA