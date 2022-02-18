Mahkeme Tanju Özcan’a ‘dur’ dedi

BOLU
Belediye Meclisi'nin, Suriyelilere su ve nikâh ücretlerine yönelik ayrımcılık içeren kararlarının iptali talebiyle Uluslararası Mülteci Hakları Derneği
tarafından dava açıldı. Dava sonucunda Bolu İdare Mahkemesi
, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan
'a "dur" dedi, yürütmeyi durdurdu.
MEVZUATA AYKIRI
Bolu İdare Mahkemesi'ne dava açan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Genel Başkanı Abdullah Resul Demir, verilen karar hakkında şunları söyledi: "Bolu Belediye Meclisi'nin su ve nikâh ücretlerine yönelik ayrımcılık içeren kararlarının iptali talebiyle açtığımız davada gerekçeli yürütmenin durdurulması kararı verildi. Mahkemenin daha önce telafisi imkânsız zararlar doğabileceği gerekçesiyle geçici olarak hükmettiği yürütmenin durdurulması kararından farklı olarak bu kez işlemlerin ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı olduğu, ayrımcılık içerdiği ve meşru bir temelinin olmadığı da tespit edilmiş oldu."