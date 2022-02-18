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Giriş Tarihi: 18.2.2022

Mahkeme Tanju Özcan’a ‘dur’ dedi

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Mahkeme Tanju Özcan’a ‘dur’ dedi
BOLU Belediye Meclisi'nin, Suriyelilere su ve nikâh ücretlerine yönelik ayrımcılık içeren kararlarının iptali talebiyle Uluslararası Mülteci Hakları Derneği tarafından dava açıldı. Dava sonucunda Bolu İdare Mahkemesi, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a "dur" dedi, yürütmeyi durdurdu.

MEVZUATA AYKIRI
Bolu İdare Mahkemesi'ne dava açan Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Genel Başkanı Abdullah Resul Demir, verilen karar hakkında şunları söyledi: "Bolu Belediye Meclisi'nin su ve nikâh ücretlerine yönelik ayrımcılık içeren kararlarının iptali talebiyle açtığımız davada gerekçeli yürütmenin durdurulması kararı verildi. Mahkemenin daha önce telafisi imkânsız zararlar doğabileceği gerekçesiyle geçici olarak hükmettiği yürütmenin durdurulması kararından farklı olarak bu kez işlemlerin ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı olduğu, ayrımcılık içerdiği ve meşru bir temelinin olmadığı da tespit edilmiş oldu."
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Mahkeme Tanju Özcan’a ‘dur’ dedi
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