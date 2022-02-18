PKK bağlantılı İBB gassalları için hesap vakti! DİAYDER davasında ilk duruşma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK bağlantılı DİAYDER'e yönelik soruşturmada 23 dernek üyesi hakkında dava açılmıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın ilk duruşması yapılıyor. Duruşmada sanıkların kimlik tespitleri yapılıyor. Daha sonra sanıklara iddianamedeki suçlamaların okunması, ardından sanıkların savunmalarını yapmaları bekleniyor.

PKK'NIN SÖZDE HOCALARI

İddianamede, 2008 yılında elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla kurulan DİAYDER'in amacının, Kürt vatandaşların dini inanç ve duygularını sömürüp terör örgütüne sempati duymalarını sağlamak olduğu belirtiliyor. Sözde din adamı görünümlü örgüt üyelerince vaazlar verildiği vurgulanan iddianamede, bazı vaazlara Kandil'den gelen örgüt yöneticilerinin de katıldığı belirtildi. İddianamede derneğin, "Diyanet (Devlet) camilerine gitmeyin" çağrısıyla bildiri yayınlandığı da aktarılıyor.

İBB GASSALLARI

Dernek üyesi bazı sözde din adamlarının, dernek referansıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gassal olarak girdikleri de ortaya çıkmıştı. 335 sayfalık iddianamede, İBB'ye sokulan dernek üyelerinin maaşlarının bir kısmını dernek üzerinden terör örgütüne aktardığı ifade ediliyor. Sanıkların, İBB'nin yardım amaçlı verdiği alışveriş kartlarını da terörist ailelerine dağıttığı dile getiriliyor.

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