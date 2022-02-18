Sıla, ölüme adım adım böyle sürüklendi: İstismar, şikâyet, tehdit, cinayet

Giresun
'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk
'ün eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek
tarafından boğazı kesilerek katledilmesi Türkiye
'yi sarstı. Cinsel istismarla başlayan birliktelik küçük Sıla'yı adım adım ölüme götürdü. İşte kahreden cinayete giden sürecin adım adım hikâyesi:
Sıla Şentürk daha 16 yaşındaydı. Kendisini hayattan koparacağını bilmeden bir sevgi arayışı ile 2.5 yıl önce internette tanıştığı 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek ile görüşmeye başladı. Ankara
'da bir kurumda mekatronik-CNC uzmanı olarak çalışan ve cinsel taciz, yaralama, tehdit, darp suçlarından 10 sabıka kaydı olan Gökçek, küçük kızla yakınlık kurmaya başladı. Bu süreçte Gökçek, 5-6 kez Giresun'a giderek Sıla ile yüz yüze görüştü.
İSTİSMAR SONRASI NIŞANLANDILAR
Aile, kızları ile görüştüğünü öğrendikleri Gökçek'i geçen yıl evlerine çağırıp 5 gün misafir etti. Gökçek'in telefonunda uygunsuz resimlere rastlayan aile, kızlarına bekaret testi yaptırmak istedi. İkili buna karşı çıktı ve birlikte Trabzon
'a kaçtı. Yakalanan Hüseyin Can Gökçek, 'küçük yaşta çocuğu alıkoymak ve cinsel istismar' suçlamasıyla geçen yıl 23 Mart'ta tutuklandı. Aile şikâyetinden vazgeçince ve Gökçek yüzde 50 engelli raporunu ibraz edince 34 gün sonra 27 Nisan'da salıverildi. Bu süre zarfında koruma altına alınan Sıla da serbest kalan Gökçek'in yanına, bu kez Ankara'ya kaçtı, bir ay başkentte kaldı. Aile, kızlarını düştüğü 'bataklıktan' kurtarma düşüncesiyle, 'sizi evlendireceğiz' vaadiyle Hüseyin ve Sıla'yı ikna ederek Giresun'a çağırdı. Aile arasında söz kesildi. Cinsel istismar davasının 11 Kasım'daki duruşmasında Sıla'nın ailesi, Hüseyin Can Gökçek'ten tekrar şikâyetçi oldu ve nişan bozuldu. Ancak Sıla şikâyetçi değildi. Ailesi ile birlikte kalmak da istemiyordu. Aile, Sıla'nın tekrar evden kaçmasından endişe edince savcı talimatıyla tekrar korumaya alındı. 7 Aralık'ta fikrini değiştiren Sıla, şikayetçi olmak istediğini ve Hüseyin Can Gökçek ile aralarında herhangi bir birlikteliğin kalmadığını bildirdi. 16 Aralık'ta da mahkeme kararıyla Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimi
'nden (ÇOKİM) çıktı. Sıla, felç geçiren babaannesinin evinde kalmaya başladı. 15 Şubat'ta otobüsle Ankara'dan Giresun'a giden Gökçek ise, önceki gün sabah Sıla'nın babaannesinin evine gitti. Sıla'nın annesi Asiye fındık fabrikasında mesaide, babası Bekir balıkta, kardeşi Buğra ise okuldaydı. Ölüm adım adım geliyordu. Kapıyı katiline Sıla açtı. Mahkeme süreci hakkında konuşmaya başladıkları sırada Gökçek, "Neden şikâyetten vazgeçmiyorsun" deyince tartışma alevlendi. Gökçek mutfaktan bıçak alıp Sıla'yı boğazını keserek katletti. İlk uçağa yetişmek için taksiyle olay yerinden kaçan Gökçek, Ordu- Giresun Havalimanı'nda yakalandı.
'BİRİSİYLE YAZIŞTI, ÖLDÜRDÜM'
KATIL zanlısı Gökçek'in emniyetteki ifadesinde, "Sosyal medyada başka birisiyle yazıştığını gördüm. Sinirlenerek Giresun'a geldim. Kendisiyle konuşmak istedim. Tartıştık, bıçaklayarak öldürdüm" dedi. Gökçek, "Çocuğa ya da beden ve ruh bakımından kendisini koruyamayacak durumdaki kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
'NEREYE GİDİYORSUN KINALI KUZUM'
HAYATININ baharında hunharca öldürülen Sıla için dün cenaze töreni düzenlendi. Sıla'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından önce Yalı Mahallesi'ndeki evine götürülerek helallik alındı. Tabuta sarılan anne Asiye Şentürk sinir krizleri geçirdi. Acılı anne, "Nereye gidiyorsun yavrum. Bizi böyle mi bırakacaktın. Kınalı kuzum, yüreğimi yaktın" diyerek ağıtlar yaktı. Yalı Mahallesi Camisi'ndeki cenaze namazına Giresun Valisi Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, anne Asiye, baba Bekir ve kardeşi Buğra (11) ile komşuları ve sevenleri katıldı. Sıla'nın cenazesi aile kabristanına defnedildi.
'O 84 MİLYONUN EVLADI'
Cenaze töreninde konuşan Vali Enver Ünlü, "Tek tesellimiz faili, çok kısa sürede, düzenli ve titiz bir çalışmayla havalimanında kaçmak üzereyken arkadaşlarımız yakaladılar, adalete teslim ettik" dedi. Vali Ünlü, "Yüreğimiz yanıyor. Tüm Türkiye'nin acısı. O artık 84 milyonun evladı, hepimizin
kızı" diye konuştu.
'CEZAİ EHLİYETİ MEVCUT'
Giresun Barosu Başkanı Soner Karademir, Trabzon ve Ordu barolarından avukatlarla birlikte yaptığı açıklamada, davaya müdahil olacaklarını bildirdi. Zanlının Hacettepe Üniversitesi'nden zeka geriliği nedeniyle yüzde 50 engelli raporu bulunduğuna dikkat çeken Karademir, "Giresun 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Giresun Adli Tıp Kurumu'na sevk ediyor. Adli Tıp da evet zekâ geriliği olabilir ancak işlediği cinsel istismar suçunun sonuçlarını algılayacak zekâya sahiptir diyor. Bunun anlamı cezai ehliyeti vardır" dedi.
AİLE BAKANLIĞI: EN AĞIR CEZA İÇİN MÜDAHİL OLACAĞIZ
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'yi sarsan cinayetle ilgili davaya müdahil olunacağını açıkladı. Açıklamada, "22 Mart 2021 tarihinde bu ilişkinin Sıla Şentürk'ün ailesi tarafından onaylanmaması sebebiyle Sıla Şentürk, ailesi tarafından şiddete maruz kalmıştır. 20 Ocak 2022'de yapılan en son görüşmede, çocuk veya ailesi tarafından herhangi bir risk ve tehdit durumundan bahsedilmemiş ve bu yönde bir başvuruda bulunulmamıştır. 16 Şubat'ta yaşanan cinayetin ardından Bakanlığımız uzmanları, aileyle rehberlik ve psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. 21 yaşındaki failin tutuklu yargılandığı hukuki süreç Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir. Caninin mümkün olan en ağır cezayı alması için davaya müdahil olunacaktır" denildi.
'YAKTIN YÜREĞİMİZİ'
SAPLANTILI
nişanlısı tarafından katledilen 16 yaşındaki Sıla Türkiye'yi yasa boğdu. Katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek'e toplumun her kesiminden tepkiler yağarken, devlet adamları ve siyasiler de sürecin takipçisi olacaklarını dile getirdi. İşte bazı mesajlar:
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:
İnsanlıktan nasibini almamış biri, 16 yaşındaki Sıla kızımızı hayattan ve hayallerinden kopardı. Hepimizin yüreği yandı. Canavarca hisle işlenen bu cinayetin takipçisi olacağım.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:
Sıla Şentürk, daha 16 yaşındaydı! Küçücük evladımızın canına kıydılar. İçimiz yandı. Allah rahmet eylesin. İnsanlıktan nasibi olmayan caninin hak ettiği cezayı alması ve adaletin tecellisi için sürecin en yakın takipçisi olacağız.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Sıla'nın acısı Türkiye'nin acısıdır. Türkiye'nin yüreği yandı. Caninin adalet önünde hak ettiği cezayı alması için süreci yakından takip edeceğiz.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun:
Evladımız Sıla'nın haberi yüreğimizi yaktı. Fatma GÖKSU
/ ANKARA