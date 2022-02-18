Suriye’nin kuzeyinde PKK’ya üst üste darbe

Suriye
'nin kuzeyinde güvenli bölgelere saldırı girişiminde olan terör örgütü PKK/YPG'ye üst üste darbe vuruluyor. Kalabalık bir terörist grubun ağır silahlarla saldırı hazırlığı yaptığı tespit edilince, komandolar harekete geçti. Yerleri belirlenen PKK/YPG'li teröristlerden 9'u silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristleri taşıyan araçlar da fırtına obüsleriyle vurularak imha edildi. Terör örgütünün son bir hafta içerisinde bölgeye yönelik sızma girişimleri komandolar tarafından önlenirken, operasyonlarda 60'a yakın PKK/
YPG'li terörist silah ve mühimmatları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
NOKTA ATIŞI
Milli İstihbarat Teşkilatı
(MİT), Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu PKK/YPG'li terörist 'Hebat Gever' kod adlı Süleyman Orhan
'ı düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. Saha istihbaratı ile yeri belirlenen terörist Süleyman Orhan ve korumasının Amude bölgesinden Türkiye
'ye yönelik yeni bir eylem planlaması yaptığı sırada etkisiz hale getirildiği açıklandı. Uzmanlar, PKK/YPG üyesi Süleyman Orhan'ın etkisiz hale gelmesiyle birlikte PKK'nın Suriye'deki istihbarat yapılanması ile eylem gücüne çok önemli bir darbe vurulduğunu belirtti.
ÖRGÜT CASUSU KISKIVRAK
PKK/YPG terör örgütü saflarında Zeytin Dalı Harekâtı'nda Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu
askerleriyle çatışan terörist Ercivan T., sığınmacı kılığında geldiği Türkiye'de yakalandı. Teröristin Şanlıurfa
üzerinden ülkeye giriş yaptığı ve Kayseri
'de bir adreste saklandığı belirlendi. Teröristin ifadesinde PKK/ YPG terör örgütü saflarında Türk askeriyle çatıştığını ve mülteci kılığında geldiği Türkiye'de örgüte resmi kurum ve kuruluşlarla ilgili bilgi ve konum bilgileri aktardığını itiraf ettiği öğrenildi. Hüseyin KAÇARHalit TURAN/SABAH