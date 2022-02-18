Yusufeli Barajı’nın son hâli büyülüyor

Tamamlandığında Türkiye
'nin en yüksek, dünyanın ise üçüncü büyük barajı olacak Yusufeli Barajı
'nda su tutma işleminde sona gelindi. Barajın son halinin çekilmiş görüntüleri kendine hayran bırakıyor. Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri
üzerinde, 275 metre gövde yüksekliği ile çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak. Gövde yüksekliği tamamlanan barajda su tutma işleminin gerçekleşmesi için yoğun mesai harcanıyor. DSİ Çoruh Projeleri 26
. Bölge Müdürlüğü'nce edinilen bilgiye göre, gövde enjeksiyon çalışmalarında fiziki gerçekleşme yüzde 95 seviyesine geldi. Santral binasında idari ve ünite bloklarında mimari işler, trifükatör bölgesinde tıkaç çalışmaları sürerken, mansap düzenlemesi su altı kazı çalışmalarının yüzde 32'si tamamlandı. Su tutma işleminin kısa sürede yapılacağı bildirildi.