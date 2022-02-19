Bayburt’taki bir cezaeviyle o iddialara yalanlama!

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yayımlanan, Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kadın hükümlü ve tutuklulara, diğer hükümlüler tarafından not atıldığı, kurum yönetiminin bu duruma sessiz kaldığı, telefon görüşmelerinin erkek hükümlü ve tutuklular tarafından dinlendiği, televizyonda tek kanalda cinsel içerikli yayınlar yapıldığı, infaz ve koruma memurlarının, kadın hükümlü ve tutukluların kıyafetleri üzerinde baskı kurduğu haberlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.



Açıklamada, "Bayburt M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kadın ve erkek hükümlü ve tutuklular ayrı bloklarda barındırılmakta olup, telefon görüşmelerinin dinlenmesi söz konusu değildir. Televizyon yayın listesinde, hükümlü ve tutuklulara uygulanan anket neticesinde en çok talep gören kanallara yer verilmekte olup, halen 31 kanal yayını sağlanmakta ve bunlardan cinsel içerikli yayın yapan kanal bulunmamaktadır. Kurumumuzdaki bütün hükümlü ve tutuklara kurum personeli tarafından devlet memuru vakarına yakışan ve mevzuata uygun şekilde davranılmakta olup, hükümlü ve tutukluların kılık kıyafet tercihlerine kesinlikle karışılmamaktadır. Ayrıca, kadın hükümlü ve tutuklulara ait havalandırma bahçesine iki adet not atıldığı, olaya ilişkin derhal adli ve idari soruşturma başlatıldığı anlaşılmıştır. Haberde yer alan; telefon görüşmelerinin erkek hükümlü ve tutuklular tarafından dinlenmesi, atılan notlara kurum yönetiminin sessiz kalması, tek kanalda cinsel içerikli yayın yapıldığı ve infaz ve koruma memurlarının, kadın hükümlü ve tutukluların kıyafetleri üzerinde baskı kurduğu iddiaları gerçeklikten tamamen uzak, hayal ürünü iddialardan ibarettir" denildi.