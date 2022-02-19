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Giriş Tarihi: 19.2.2022 23:56

Halk TV'den canlı bomba provokasyonu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Halk TV’den canlı bomba provokasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bakırköy'de 22.00-00.00 saatleri arasında asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamadan fotoğraf paylaşan Halk TV büyük bir provokasyon yaparak uygulamayı, "Polis canlı bomba arıyor" diyerek duyurdu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam 22.00 -00.00 saatleri arasında Bakırköy'de geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetime İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı şubelerde polisler katıldı. İlçede kontrol noktaları oluşturan ekipler asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

PROVOKASYON GİBİ HABER

Yaptığı provokasyon haberleriyle sık sık gündeme gelen Halk TV, emniyetin asayiş denetimini, "Bakırköy'de hareketli anlar Emniyet canlı bomba ariyor" diye duyurdu. Haberin içinde provokasyonuna devam eden Halk TV, "Aldıkları bir ihbarı değerlendiren polis ve özel harekat ekipleri canlı bomba arıyor" diye yazdı.

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Halk TV'den canlı bomba provokasyonu
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