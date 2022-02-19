Halk TV’den canlı bomba provokasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri akşam 22.00 -00.00 saatleri arasında Bakırköy'de geniş kapsamlı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetime İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı şubelerde polisler katıldı. İlçede kontrol noktaları oluşturan ekipler asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

PROVOKASYON GİBİ HABER

Yaptığı provokasyon haberleriyle sık sık gündeme gelen Halk TV, emniyetin asayiş denetimini, "Bakırköy'de hareketli anlar Emniyet canlı bomba ariyor" diye duyurdu. Haberin içinde provokasyonuna devam eden Halk TV, "Aldıkları bir ihbarı değerlendiren polis ve özel harekat ekipleri canlı bomba arıyor" diye yazdı.