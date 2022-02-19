Numan Kurtulmuş’tan flaş anket açıklaması: “En yakın rakibimize 10-12 puan fark atıyoruz”

"MUHALEFET PARTİSİNİN LİDERİ 10 DEFA HEZİMETE UĞRADI, 11. DEFA SANDIĞA GÖMECEĞİZ"

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyup Özkeçeci ise, "Muhalefet partisinin lideri genel başkan oldu 10 defa hezimete uğradı. Biz inşallah onları 11. Defa sandığa gömeceğiz. Gaziantep bunu yapacak güçtedir. Gaziantep AK Partimizin oyunun her daim 10 puan üzerinde alıyor. 2023'teki seçimlerde de Türkiye ortalamasının 10 puan üzerinde alacağımıza söz veriyoruz. Gaziantep olarak üye kaydında 10. Sıradayız. Büyük şehirlerarasında 5. sıradayız. Bu yetmez üye sayımızı arttıracağız" diye konuştu.