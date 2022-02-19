Son dakika: 19 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 19 Şubat'a ait güncel koronavirüs verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı.
"MOLNUPİRAVİR ETKEN MADDELİ ANTİVİRAL İLACIN DAĞITIMINA BAŞLANDI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantı ağırlıklı devam eden ve vakaların genelde hafif seyrettiği salgının toplum üzerindeki doğrudan veya dolaylı etkilerini en aza indirmek için gerekli adımları atıyoruz. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın risk grubundaki hastalara dağıtımına başlandı." dedi.
İŞTE 19 ŞUBAT VERİLERİ:
18 ŞUBAT TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 18 Şubat'a ait Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
BUGÜN 264 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Buna göre, 463 bin 855 Kovid-19 testi yapıldı, 87 bin 411 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 102 bin 94 oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,91, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,82 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 730 bin 193 doza yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastaneye yatışlarda 1 haftada yüzde 28 oranında düşüş yaşandı. İstanbul'da vaka sayıları 10 günde yüzde 62 oranında azaldı. Diğer illerde de durum benzer seyirde. Vaka sayılarında geçtiğimiz hafta başından itibaren gözlenen düşüş, gelecek iki hafta içinde çok daha önemli hale gelecek." ifadesini kullandı.
17 ŞUBAT VERİLERİ:
Sağlık Bakanlığı, 17 Şubat'a ait koronavirüs verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı.
Son 24 saatte yapılan 465 bin 563 testte 92 bin 406 vaka tespit edildi. 258 kişi hayatını kaybederken, 103 bin 988 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 465 bin 563 testte 92 bin 406 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 258 kişi hayatını kaybederken, 103 bin 988 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,81, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,88 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 605 bin 406, 2'nci dozda 52 milyon 685 bin 959 ve 3'üncü dozda 26 milyon 519 bin 73 olmak üzere toplam 144 milyon 599 bin 375 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
'SEYRİN DAHA İYİ OLACAĞINI ÖNGÖRÜYORUZ'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.
16 ŞUBAT KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Buna göre, son 24 saatte 463 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 104 bin 409 oldu.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 476 bin 562 doza yükseldi.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,86, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,79 olarak kayıtlara geçti.
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
VEFAT SAYISINA DİKKAT ÇEKİP UYARDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı." ifadelerini kullandı.
16 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU VERİLERİ:
15 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de 15 Şubat'ta 461 bin 955 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 730 kişinin testi pozitif çıktı, 309 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 102 bin 673 kişi iyileşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Omicron kaynaklı vakaların genelde hafif seyretmesi geri kalan her şeyin iyi gittiği anlamına gelmiyor. Öncelikle, vefat sayılarının yüksek olduğunu unutmayalım. Bir hastalıkla daha mücadele gücü olmayan kronik hastaları, direnci düşük yaşlıları korumak için dikkatli olalım." dedi.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,83, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,78 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 326 bin 883 doza yükseldi.
14 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 14 Şubat tarihinde 438 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 76 bin 632 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 74 bin 936 kişi iyileşti.
UYGULANAN AŞI SAYISI 144 MİLYONU GEÇTİ
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,81, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,76 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 173 bin 367 doza yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Salgın boyunca tespit edilmiş vaka sayımız yaklaşık 14 Milyon. Yetişkin nüfusumuz ise 62 Milyon civarında. Süreçten hepimiz etkilendik ama büyük kısmımız kendini korumayı başardı. Bu başarıyı bu dönemin sonuna dek götürmeye çalışın. Nasılsa bulaşacak demek yanlış! Doğrusu tedbir." dedi.
13 ŞUBAT KORONAVİRÜS VERİLERİ:
13 Şubat'ta 419 bin 556 Kovid-19 testi yapıldı, 73 bin 787 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 70 bin 169 kişi iyileşti.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,78, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,74 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 7 bin 120 doza yükseldi.
İşte 13 Şubat Kovid-19 tablosu:
12 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU:
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
272 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye'de 12 Şubat tarihinde 448 bin 347 Kovid-19 testi yapıldı, 86 bin 193 kişinin testi pozitif çıktı, 272 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 73 bin 526 kişi iyileşti.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,77, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,73 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 940 bin 936 doza yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1.000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron'u da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım." dedi.
12 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU:
11 ŞUBAT KORONAVİRÜS VERİLERİ:
11 Şubat'ta 458 bin 142 Kovid-19 testi yapıldı, 95 bin 65 kişinin testi pozitif çıktı, 253 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 85 bin 758 kişi iyileşti.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,75, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,72 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 845 bin 934 doza yükseldi.
BAKAN KOCA UYARDI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "TURKOVAC, Şehir Hastaneleri, Eğitim ve Araştırma Hastaneleri başta olmak üzere 81 ilimize ulaştırılmış durumda. Turkovac'ı bekleyenler zaman kaybetmesin. Hatırlatma dozu aşısını yaptırmayanlar yerli aşımıza güvensin. Hastalık hafif atlatılıyor düşüncesiyle risk almayalım." dedi.
11 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU:
10 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 10 Şubat tarihinde 450 bin 44 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 264 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Bingöl, Muş, Gaziantep, Mardin, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Bayburt, Elazığ, Gümüşhane, Aksaray illerimizde ikinci doz oranları halen düşük. Artık hatırlatma dozu da gerekli olduğu halde! Daha fazla risk almayalım." ifadelerini kullandı.
9 ŞUBAT VERİLERİ:
Buna göre, son 24 saatte 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 108 bin 563 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 88 bin 647 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,69, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,68 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 478 bin 985 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
"ÇÖZÜM TEDBİR VE AŞI"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Omicron'un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı." dedi.
İşte 9 Şubat Kovid-19 tablosu:
241 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Türkiye'de 9 Şubat'ta 452 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 96 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 82 bin 168 kişi iyileşti.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,66, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,66 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 303 bin 935 doza yükseldi.
BAKAN KOCA'DAN KRİTİK UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Dün İstanbul'da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların %90'ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık %88'inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. Bu iki bilgi tüm illerimizde hepimiz için uyarıcıdır. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır." dedi.