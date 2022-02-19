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Giriş Tarihi: 19.2.2022 22:58 Son Güncelleme: 19.2.2022 23:07

Tevfik Göksu’dan flaş su zammı açıklaması: Siyasi bir tuzak kuruyorlardı

Tevfik Göksu’dan flaş su zammı açıklaması: Siyasi bir tuzak kuruyorlardı

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Göksu canlı yayında CHP ve İYİ Parti'nin su zammı üzerinden AK Parti ve MHP'ye siyasi tuzak kurmaya çalıştığını belirterek, “Siyasi bir tuzak kuruyorlardı biz tuzağı bertaraf ettik." dedi. Öte yandan Göksu İETT maliyetleri hakkında, “İETT maliyet yalanları da ortaya çıktı. Bir yolcunun maliyeti 13.3 TL dediler. Resmi belgelere baktık bir yolcunun maliyeti 3.3 TL” ifadelerini kullandı.

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu CNN Türk'te gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Göksu İBB Meclisi'nde reddedilen İSKİ'nin su zammı teklifine ilişkin konuya açıklık getirerek CHP ve İYİ Parti'nin siyasi bir tuzak kurmaya çalıştığını ifade etti.

'KURULAN SİYASİ TUZAĞI BERTARAF ETTİK'

Zam oyununu bozduklarını dile getiren Göksu, "Bütün kurgu bunun üzerine. Biz AK Parti olarak verdik teklifi. Biz muhalefet partisiyiz neden suya zam yapalım. Sen zam isteyeceksin sonra zamdan geri duracaksın. Biz çarşamba günü CHP ve İYİ Parti'nin karşı çıktığı teklife zam yapsaydık ne diyecekti? 'Bizim haberimiz yok AK Parti yaptı' diyeceklerdi. Siyasi bir tuzak kuruyorlardı biz tuzağı bertaraf ettik." Dedi.

'İMAMOĞLU ÇIKIP PR YAPACAKTI'

Göksu sözlerini şöyle sürdürdü:

"İBB Başkanı 'Bir oyunu ifşa etmek için basın toplantısı yapıyorum' dedi. Ben de zannettim ki kurdukları oyunu ifşa edecekler. Bir siyasi tuzak kuruyorlardı biz bertaraf ettik. Düşünebiliyor musunuz biz AK Parti olarak İstanbullunun suyuna zam yapmış olacaktık o da çıkıp PR'ını yapacaktı."

'İETT MALİYET YALANLARI DA ORTAYA ÇIKTI'

İBB'nin kurgu ve algı üzerine hareket ettiğini belirten Göksu bir yalanı daha ortaya çıkardı.

Göksu, "Fazilet Durağı yalanı sonrası İETT maliyet yalanları da ortaya çıktı. Bir yolcunun maliyeti 13.3 TL dediler. Resmi belgelere baktık bir yolcunun maliyeti 3.3 TL" dedi.

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Tevfik Göksu’dan flaş su zammı açıklaması: Siyasi bir tuzak kuruyorlardı
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