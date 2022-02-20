Avukat Nur Peker, silahlı saldırının arkasında savcı Davut Yılmaz’ın olduğunu iddia etmişti! O savcı hakkında flaş gelişme

Peker, bu tartışmalar esnasında Yılmaz'ın "Sen neyine güveniyorsun bu kadar, benim gücümü biliyorsun, seni ortadan kaldırırım. Türkiye Cumhuriyeti'nde bana kimse böyle konuşamaz" diyerek, kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Savcı Davut Yılmaz tarafından maddi ve manevi olarak kullanılmaya çalışıldığını ifade eden Peker, kendisine yapılan silahlı saldırıyı da Yılmaz'ın azmettirdiğini düşündüğünü söyledi.