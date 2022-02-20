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Giriş Tarihi: 21.2.2022 04:50

Putin ile Biden'dan Ukrayna zirvesi

Putin ile Biden’dan Ukrayna zirvesi

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda bir zirve düzenleme konusunda prensipte anlaştı

Dünya kamuoyunun gözü Ukrayna ile Rusya arasındaki krize odaklandı. Bölgede tansiyon giderek yükselirken, ABD tarafı yaptığı her açıklamada Ukrayna'nın yanında olduğunu vurguladı ve Rusya'yı yaptırımlarla tehdit etti.

ABD Başkanı Joe Biden diyalog yolunun da hala açık olduğunı vurgularken, Putin'i sorunu diplomatik yollarla çözmeye davet etti. Ukrayna-Rusya arasında gerilim devam ederken, konuyla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna konusunda bir zirve düzenleme konusunda prensipte anlaştı

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Putin ile Biden'dan Ukrayna zirvesi
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