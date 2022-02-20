Saplantılı tacizci dehşet saçtı

Muğla Bodrum'da 1.5 yıldır 48 yaşındaki Nurettin Şeyhmusoğlu'nun taciz ve tehdidine maruz kalan 23 yaşındaki Tuğçe Çelik suskunluğunu bozmuş şikayetçi olmuştu. Yardım çığlığına duyarsız kalmayan ekipler tacizciyi 24 saat içerisinde yakalayıp adli makamlara teslim etmişti. İşlemleri ardından elektronik kelepçeli ev hapsi ile tahliye olan şüpheli, tacizlerine devam edince yeniden tutuklanmıştı. Şeyhmusoğlu, hapis yattıktan sonra yine serbest bırakıldı.



Şeyhmusoğlu, saplantılı olduğu genç kızın Yahşi Mahallesi'ndeki evinin önüne gitti. Kızın babasıyla karşılaşınca tartışmaya başladı. Şeyhmusoğlu, babayı darp etti. Yaşananlara tanık olan 23 yaşındaki Mustafa Asım Çelenk, Nurettin Şeyhmusoğlu'na Tuğçe Çelik'in Bodrum'da değil İstanbul'da olduğunu ve sokakta bağırmamasını söyledi. Şahıs daha sonra elinde bıçakla genç kızın evinin kapısına dayandı. Bunun üzerine ikili arasında kavga çıktı. Nurettin Şeyhmusoğlu, kavga esnasında Mustafa Asım Çelenk'i 5 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay yerinde gözaltına alınan Nurettin Şeyhmusoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.