Şehit Fırat’ın ismi üniversitede yaşatılacak

20 Şubat 2015 yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde PKK terör örgütü sempatizanlarının okulda eylem yaptıkları sırada Türk Bayrağı ile karşı koyarken yaşamını yitiren tarih bölümü son sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ndeki konferans salonuna verildi.



Karabük Ülkü Ocağı İl Başkanı Ahmet Burak Kara bu güvel vatanda Fıratların bitmeyeceğini belirterek, "Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimiz Türkiye Cumhuriyeti, Türk Bayrağı ve İslam düşmanı vatansız ve bayraksız hain terör örgütü PKK'nın yandaşlarının üniversite içinde yaptıkları illegal gösteri sırasında acımasızca katledilerek, şehit edilmişti. Bu kardeşimizin ismi bir ömür boyu Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yaşatılacaktır" dedi.



Karabük Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Refik Polat ise, "Bu kardeşimizin ismini üniversitemizin Edebiyat Fakültesindeki bir konferans salonunda yaşatacağız. Böyle değerli, vatan, millet sevgisi olan, gençlerimiz ve emniyet güçlerimiz olduğu sürece ezanlar susmayacak, şanlı bayrağımız gök kubbeden inmeyecek" dedi.



Öte yandan vefatının 7. Yılı nedeniyle Fırat Yılmaz Çakıroğlu ve tüm şehitlerin ruhuna Safranbolu Merkez Camisinde mevlit okutuldu.