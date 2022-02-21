AK Partili Sürekli’den Soyer’e eleştiri bombardımanı: Kamu zararı var

AK Partili Sürekli, "Bitmiş bir viyadük var mı? 6 ay önce bir ihale yapılıyor 25 firma katılıyor, bunla ilgili ses seda yok. Daha ne kadar bekleyeceğiz? 7 yıl geçmiş ortada bir şey yok. Yapılan 50 metre tüp. 2,5 kilometrelik tünelin sadece 50 metresi yapıldı. Ortada ne var, hiç. Saldım çayıra mevlam kayıra. Bunların her işi bilmece" dedi. İzmir Büyükşehir'in bir metre bile tünelinin olmadığını kaydeden Sürekli, Buca – Otogar Tüneli'nin gecikmesinden dolayı 1 milyarı aşkın kamu zararının ortaya çıktığını iddia etti.

BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Buca-Otogar bağlantı yolu tünelleri önünde basın açıklaması düzenledi. Toplantıya İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, AK Parti İzmir İl Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili, Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı İsmail Çiftçioğlu, Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu ve Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş ve belediye meclis üyeleri de eşlik etti.

1 MİLYARI AŞKIN KAMU ZARARI VAR



Buca – Otogar Tüneli'nin gecikmesinden dolayı 1 milyarı aşkın kamu zararının ortaya çıktığını öne süren Sürekli, "Yapmadıkça maliyetler yükseliyor ondan sonra da isyan ediyorlar" dedi. Açıklamalarına, geçtiğimiz hafta temeli atılan Buca Metrosu'na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak başlayan Sürekli, "Bu projesinin İzmir için önemini biliyoruz ancak temel atma törenini açılış törenine dönüştürülmesini bir türlü kabullenemeyiz. Bir açılış gibi algı oluşturulmaz, kampanya yürütülmez, öyle bir tören yapılmaz. Neden böyle bir şey yaptılar? Çünkü bu proje gayet güzel giderken burada önemli bir husus ortaya çıktı, metronun ihalesini 529 milyon fazla fiyat veren ikinci firmaya verdiler. Kamu vicdanı zedelenmiş ve projeye gölge düşürülmüştür. Bundan dolayı bir şova dönüştürmek istemişlerdir. Temel atma törenin yapıldı; inşallah Hatay Metrosu'na dönmez. Üçyol-Üçkuyular metrosuna dönmez. İnşallah zamanında bitirilir. Zamanında bitirilmezse sadece etrafında esnaf sıkıtı çekmeyecek. Üçyol-Üçkuyular Metrosu belediyenin öz kaynakları ile yapıldı ve belediyeye yük gelmedi ancak bu projede 460 milyon Euro kredi kullanıldı. Zamanında bitilmezse bu kredinin geri dönüşü başlayacak ve belediyeye büyük bir finans yükü oluşturacak" dedi.

ORTADA HİÇ BİR ŞEY YOK



İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin üç yıl içinde 50 milyara yakın kaynak kullandığını söyleyerek açıklamalarını sürdüren AK Partili İl Başkanı Sürekli, şunları söyledi: "Ortada ne var? Hiç? Saldım çayıra mevlam kayıra. Bunların her işi bilmece. Bunların ne yaptığı belli değil. Bu paralar nereye harcanıyor beli değil. Bunlardan biri de Buca Onat Caddesi ile ilgili konu. 2015''de gündeme geldi. 2015'de ihalesi yapıldı, 2 firmaya ihale edildi. 7,4 kilometre bağlantı yolu, 2,5 kilometre 2 tüp tünel ve viyadükler. 2019'da firmaların hak edişleri ödenmediğinde dolayı sözleşme feshedildi. İş olduğu yerde yarım kaldı. Başkan göreve geldikten sonra açıklama yaptı ve en kısa sürede ihalesini yapacağız diye. Yeni bir ihale yapıldı ve devamında yine 8 ay önce başkan açıklama yapıyor 13 Temmuz'da. Sayın Başkan yılbaşında biteceğini söylüyor. Bitmiş bir viyadük var mı? 6 ay önce bir ihale yapılıyor 25 firma katılıyor, bunla ilgili ses seda yok. Daha ne kadar bekleyeceğiz? 7 yıl geçmiş ortada bir şey yok. Yapılan 50 metre tüp. 2,5 kilometrelik tünelin sadece 50 metresi yapıldı. Buraya geldiğimizde görüyoruz ki yapılanlarda sıkıntıya girmiş. Burada akmalar oluyor ve vidanjörlerle gelip su çekiyorlar. Yapılan 50 metrelik temel de işlevsiz hale gelmiş. Buradaki projenin bedeli 155 milyon. Bu gecikmeden sonra aynı proje belki 1 milyarı geçecek. Evet, bu gecikmelerden dolayı yükü İzmirliler çekiyor. Ondan sonra da çıkıyor döviz arttı maliyetler arttı diyorlar. Bu proje 2015'te gündeme geldi 2017'de ihale yapıldı. Elinizi tutan mı vardı, yapsaydınız. 2019'da durum çok iyiydi, neden yapmadınız? Yapmadıkça maliyetler yükseliyor ondan sonra da isyan ediyorlar. Tamamıyla algıya oynuyorlar, bu algı oyunlarına gelmeyelim. Her şey oy değil, İzmirliler hak ettikleri yaşamı sürmeleri."

BİR METRE TÜNEL YOK'



Konak Tüneli'nin 2012 yılında başladığını ve 2015 yılında tamamladığını da hatırlatan Sürekli, "2.3 kilometre ve 847 milyon lira maliyet. İki şeritli çift tünelden oluşuyor. İzmirliler de bundan çok memnun. İlk geçenler de kendileri oldu. Şu anda trafiği rahatlatmış durumda" dedi. Hükümetin İzmir'e yaptığı yatırımlardan örnekler vererek konuşmasını sürdüren Sürekli, Büyükşehir'in İzmir'de yaptığı ve hizmete açtığı bir metrelik tünel olmadığını ileri sürdü.

ALGI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR!



"İzmir'de AK Parti'nin metroyla ilgili yaptıklarıyla ilgili bir algı oluşturulmaya çalışılıyor" diyerek açıklamalarına devam eden Sürekli, "İzmir'e İZBAN'ı kim getirdi? Hatlarını kim döşedi? 136 kilometrelik İZBAN hatlarını yaptık. İBB, sadece durakları yapacaktı. Onların da bir kısmını yaptılar bir kısmı eksik kaldı. TCDD'ye İBB'nin bu projeden dolayı borcu var. Sonuçta İzmir'e merkezi iktidar olarak ulaşım alt yapısı yönünden tüneller, otoyollar, İZBAN çerçevesinde Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımları yapılmıştır, devam edecektir. Sadece merkezi hükümetin yatırımları değil, Büyükşehir'in yatırımlarında da elimizden gelen desteği veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz. Buca Cezaevi konusunu Buca Belediye Başkanı'nın talebiyle çözdüler İzmir için ne gerekiyorsa Buca Metrosu ya da diğer konularda talep olursa gereğini yapmaya hazırız. Yapıyoruz da" dedi.

ONAY BEKLEYEN TEK PROJE YOK



Son olarak, Büyükşehir'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını bekleyen tek bir projesi olmadığını söyleyen Sürekli, "Bize intikal ettiğinde gereğini yapıyoruz. Mesela mezarlıklar konusu çok önemli... Milli Emlak'tan mezarlık için 5 alan talep etmişler. İki tanesinde imkansızlık var ve onların tahsisi mümkün değil. Eğer bunu beklerseniz, takip etmezseniz. Ondan sonra proje bekliyor. Bize geldiler ve bu konuda devreye girdik. Zaten süreç yürüyormuş. Üç alanın tahsisi Milli Emlak tarafından yapıldı. Geri kalan iki alan da tarım alanı statüsünde olduğu için gerekçesiyle birlikte tahsisinin hukuki olarak mümkün olmadığı belirtildi. Yeni alan talebi olursa tahsisi yapılır. Tekrar ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın önünde İBB'nin bekleyen projesi yoktur. Eğer takip etmeyecek ve mazeret üreteceklerse bize versinler biz takip ederiz. Algı yaratmasınlar" diye konuştu..