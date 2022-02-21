CHP İzmir’de bir skandal paylaşım daha!

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir'de paylaşım krizine Buca Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Bülent Uygur da dahil oldu. Geçtiğimiz aylarda CHP Tire'nin o dönemki İlçe Başkanı Hakan Şenoyar'ın ilçe sınırları içerisinde yapılmak istenen ve yoğun tepkilere neden olan mermer ocağına dikkat çekmek için bir kadın bedeni görselini kullanarak paylaşım yapması İzmir'de büyük tartışmalara neden olmuştu.

DİKKATİNİZİ ÇEKTİĞİME GÖRE…

Sosyal medya hesabından "Dikkatinizi çektiğime göre..! Değerli Tireli hemşehrilerim. Tire'nin Akciğerlerine toz, toprak ve silisyum içerikli maden ocağı yapılsın mı?" paylaşımını yapan Şenoyar, sonrasında Cumhur İttifakı ve kendi partililerinin eleştirilerine maruz kalmış ve görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

BİR PAYLAŞIM DA CHP BUCA'DAN



Geçtiğimiz yıl Ekim ayında yaşanan skandal üzerinden dört aylık bir süre geçmişken bir skandal da Buca'da yaşandı. Zeytinyağındaki fiyat artışına dikkat çekmek için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Buca Belediye Meclisinin CHP'li Üyesi Bülent Uygur'da kadın bedeni tasvir eder şekilde ifadeler kullanması tartışmalara neden oldu.

"İNSANIN ADETA ÇITIR ÇITIR YİYESİ GELİYOR"

Sosyal medya hesabından kadın fotoğrafları kullanarak, "Şu sadeliğe, Şu tada, Şu duruşa, Şu Zerafet'e. Bakar mısınız? İnsanın adeta çıtır çıtır yiyesi geliyor. Tavada yapacaksınız. Tavanın içerisine koyunca kısık ateşte çıtır çıtır ses getirecek. Adeta bir asalet timsali. Ona sahip olmak için neler vermezdim. Kıvrımları muhteşem. O şişenin içinde duruşundaki sadeliğe bakın. Bence Ayvalık yöresi zeytinyağı ve 0 asit. En az 100 TL'dir litresi. Gerçekten muhteşem değil mi? (Siz ne zannetmiştiniz ki?)" ifadelerini kullandı.

AK PART'DEN İLK TEPKİ KADIN KOLLARI'NDAN GELDİ

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Uygur'a tepki gösterdi. Büyükdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "CHP İzmir'de, Buca Meclis Üyesi'nden akıl almaz paylaşım! CHP'li Bülent Uygur'un; kadın cinsiyeti üzerinden vermek istediği mesaj, kadına bakış açısını ortaya koyuyor! Kadına karşı şiddetle mücadele ettiğimiz gibi; bu zihniyete sahip olanlarla da mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'' dedi.

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ

BİR TEPKİ DE KİŞİLİ'DEN

AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Dilaver Kişili ise, ''Bir dirhem ilim; bin okka edebe muhtaçtır! İşte! Türkiye'yi yönetmeye, iktidara talip, bu şehri yöneten CHP'nin hali özet olarak ekte! Tire İlçe başkanlarından sonra Buca Meclis Üyelerinin sosyal medya paylaşımıyla ortaya saçtığı şey; başlı başına "Edepsizlik ve utanmazlık!" 'İnsan, hiç mi ders çıkarmaz?' diye sormak isterdik ama; maya bu olunca yapacak bir şey yok! Her alanda ahkâm kesip ilim, irfan sahibi gibi ortaya çıkan CHP kafası; ne yazık ki insan ve kadın haysiyetini yerlere düşürecek kadar ahlâk ve hayâdan mahrum!" ifadelerini kullandı.