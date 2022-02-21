CHP’li Meclis üyesinin paylaşımına tepki büyüyor

Buca Belediye Meclisi CHP'li Meclis Üyesi Bülent Uygur'un, sosyal medya hesabında zeytin yağına dikkat çekmek için kadın fotoğrafı kullanarak paylaşım yapmasına yönelik, AK Parti Buca İlçe Başkanlığı basın açıklaması gerçekleştirdi. Buca Belediyesi önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına; İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu, Buca Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Ekrem Gündoğdu, İlçe Kadın Kolları Başkanı Zülfiye Ölmez Kula, AK Partili Meclis üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları ile ilçe yöneticileri katıldı.

İSTİFAYA DAVET EDİYORUZ

AK Parti Buca İlçe Başkanı Hakan Kalfaoğlu yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi; ''Dün sosyal medyadan, CHP'li Meclis Üyesi Bülent Uygur'un ahlaka aykırı yaptığı paylaşımından dolayı, bugün burada toplandık. Kadın cinsiyetçiliğinin iğrenç bir örneğini sergileyen bu şahsı protesto etmek için bulunuyoruz. Maalesef, hala CHP Meclis Üyesi olan bu şahsın, kadınlara bakış açısını yansıttığı paylaşımdan ötürü tüm kadınlarımız adına, bilhassa CHP Buca İlçe Başkanı Hacer Taş ve İYİ Parti Buca İlçe Başkanı Gamze Torun adına, ahlak dışı paylaşım yapan bu zatı şiddetle kınıyoruz. Bu anlayış kadın bedeni üzerinden siyaset yapmanın seviyesizliğini net olarak göstermiştir. AK Parti ailesi olarak kadınlarımızın her zaman yanında olup, haklarını koruyacağız. Kadınlarımıza karşı yapılan her türlü şiddetle mücadele ettiğimiz gibi bu zihniyete sahip kişilerle de sonuna kadar mücadele içinde olacağız. Kendisini de doğurup, büyütenin bir kadın olduğunu unutan CHP'li Meclis Üyesi Bülent Uygur'u ahlaksız paylaşımından dolayı istifaya davet ediyoruz. Ayrıca başta CHP ve İYİ Parti İlçe Başkanları olmak üzere tüm siyasi ve STK temsilcilerini tepki koymaya davet ediyoruz'' dedi.