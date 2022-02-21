Darbe toplantılarına katılan eski albaya verilen ceza onandı

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde İstanbul'da darbe toplantılarına katıldığı tespit edilen eski albay Üret Ahmet Çelebioğlu'na verilen müebbet hapis cezasını onadı. Olay tarihinde albay olarak Kuzey Deniz Saha Komutanlığında görevli yapan Çelebioğlu, darbe girişimi sonrasında İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandı ve müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY ONADI



Karar sonrasında hükümle ilgili olarak itirazda bulunuldu. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Bunun üzerine kararla ilgili olarak temyiz isteminde bulunuldu. İstem sonrasında dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesine geldi. Temyiz incelemesini tamamlayan daire, Çelebioğlu'na verilen müebbet hapis cezasını onadı.

DARBE GİRİŞİMİ ÖNCESİNDE TOPLANTILARA KATILMIŞ

Dairenin kararında sanık Çelebioğlu'nun darbe girişiminden bir gün önce 14 Temmuz 2016'da Hava Harp Okulunda darbe planlanması ve koordinesine ilişkin düzenlenen toplantıya, darbe girişiminde aktif rol alan üst düzey subaylarla birlikte katıldığının tespit edildiğinden bahsedildi. Kararda, Çelebioğlu'nun darbe girişiminde yer aldığı gerekçesiyle 88 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen eski Hava Harp Okulu komutanı tümgeneral Fethi Alpay'ın makam odasında yapılan ilk toplantıya katıldığı ve burada 1 saat 32 dakika bulunduğu belirtildi.

O GECE SAT KOMANDOLARIYLA İLGİLİ BİLGİ ALMIŞ



Çelebioğlu'nun üzerine atılı suçu işlediğine değinilen kararda, Çelebioğlu'nun olay tarihinde darbe girişiminde yer alan darbeci askerlerle irtibat sağladığı ve bunlardan eski subay Murat Çetinkaya'dan SAT komandolarının eylemleriyle ilgili bilgi aldığı kaydedildi.

ÖĞRENCİLİK DÖNEMİNDEN İTİBAREN ÖRGÜTTEYMİŞ



Çelebioğlu'nun öğrencilik dönemlerinden itibaren FETÖ içerisinde yer aldığına değinilen kararda, İstanbul'da ve ABD'nin Colorado eyaletinde bölge imamlığı yaptığı belirlenen itirafçı H.P.'nin, Çelebioğlu'na yönelik, 1993 yılında askeri okuldan mezun olduğunu, kendi sorumluluğunda olan askeri öğrencilerden olduğunu ve arkadaşları tarafından "kürek" şeklinde lakap takıldığını beyan ettiğine de yer verildi.

Çelebioğlu'nun, 15 Temmuz hain darbe girişiminden ve öncesinden haberdar olduğuna, darbeye teşebbüs suçunu sevk ve idare edenler tarafından verilen emirleri/görevleri kabullendiğine yer verilen kararda, sanığın suçun icrasında üstlendiği rol, suçun icrasına ilişkin etkin, fonksiyonel katkısı da göz önünde bulundurulduğunda fiil üzerinde ortak hakimiyet kurduğunun kabulü ile TCK'nin 309. maddesindeki "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan mahkumiyetine dair kurulan hükümde bir isabetsizlik bulunmadığına değinildi.