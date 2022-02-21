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Giriş Tarihi: 21.2.2022

İlişkilerimizi kardeşlik içinde geliştireceğiz

ERDEM ANILAN ERDEM ANILAN
İlişkilerimizi kardeşlik içinde geliştireceğiz

Afrika Kupası Şampiyonu Senegal’e 50 bin kişilik dev stadyum, pandemiye rağmen Türk firması tarafından 17 ay gibi rekor sürede yapıld

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç ülkeyi kapsayan Afrika turunun ilk durağı Kinşasa oldu. Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Erdoğan'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelişinde resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Tshisekedi'nin huzurunda, iki ülke arasında 7 anlaşma imzalandı. Erdoğan, Tshisekedi ile düzenlediği ortak basın toplantısında şunları kaydetti:



Bu son 6 ayda üçüncü bir araya gelişimiz. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kabul ettiğimiz bildiri, eylem planıyla 2022-2026 döneminde ikili ilişkiler bakımından bir yol haritası belirledik. Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi bu çerçevede samimiyet, kardeşlik temelinde geliştirmeye devam edeceğiz.
Güvenlik ve terörle mücadele karşısındaki dayanışmamızı kararlılıkla sürdürüyoruz. FETÖ ile mücadelede desteğini esirgemeyen Kongo Demokratik Cumhuriyeti makamlarına teşekkürlerimi iletiyorum.



Kalkınma çabalarında Kongo'nun yanında olmaya devam edeceğiz. İmzalanan anlaşmalarla ikili ilişkilerimizin ahdi temelini güçlendirdik.
Salgın öncesinde 36.5 milyon dolar olan ticaret hacmimizi neredeyse ikiye katladık. 250 milyon dolar olan hedefimize doğru yürüyoruz. Bu rakama da en kısa zamanda ulaşacağız.
Türkiye-Afrika Zirvesi vesilesiyle açıkladığım Kovid aşısına dair çalışmaları yaptık. 100 bin doz (hibe) aşıyı uçakla beraberimde getirdim. Ayrıca ilave olarak Sağlık Bakanlığımız, bu gece ya da yarın (bugün) 1 milyon Sinovac aşısı ve bunun yanında 100 bin doz TURKOVAC aşısını gönderecekler.



İLİŞKİLERDE TARİHİ GÜN
Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi de Erdoğan'ın ziyaretinin, ülkesinin geleceği için muazzam bir anlam taşıdığını belirtti. İki ülkenin kazan kazan ilkesine dayalı bir ilişki kurduğunu vurgulayan Tshisekedi, "Türkiye-Kongo ilişkilerinde tarihi bir gün" ifadesini kullandı.

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İlişkilerimizi kardeşlik içinde geliştireceğiz
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