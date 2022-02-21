Kongo’da hedef büyük

Cumhurbaşkanımız
ve yaklaşık 300 kişilik Türk
heyetiyle İstanbul Atatürk
Havalimanı'ndan kalkan
uçağımız Demokratik Kongo
Cumhuriyeti'nin
başkenti Kinşasa'ya
16.00 civarında iniş yaptı.
Başkanlık sarayına doğru
hareket ettik. Görkemli
karşılama töreninden sonra ikili
görüşmeler başladı. Anlaşmaların imzalamasının
ardından akşam 20.00 civarında
Cumhurbaşkanımızın onuruna Fleuve
Congo Hoteli'nde geniş katılımlı yemek
yenildi.
TİCARET HACMİ KATLANACAK
Yemekte Türkiye
, Demokratik Kongo Cumhuriyeti
'yle ilişkilerin daha da artırılması yönünde ikili ticaret hacminin 67 milyon dolardan 250 milyon dolara çıkarılması, 7 Eylül 2021'de Ankara
'da imzalanan "Çifte vergilendirmenin önlenmesi ve karşılıklı teşviki ve korunması" kararının hayata geçirilmesi ele alındı. Türkiye'deki bazı üst düzey müteahhitlerin de Kongo'ya yatırım yönünden çalışma başlattıkları öğrenildi. Enerjiden savunma sanayiine uzanan birçok alanda anlaşma protokolleri imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika
turunda, Kongo'dan sonraki durakları Senegal
ve Gine Bissau
. Türkiye, ilk kez Gine Bissau'ya Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir ziyaret gerçekleştirecek.