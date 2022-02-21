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Giriş Tarihi: 21.2.2022

Kongo’da hedef büyük

ABDURRAHMAN ŞİMŞEK ABDURRAHMAN ŞİMŞEK
Kongo’da hedef büyük
Cumhurbaşkanımız ve yaklaşık 300 kişilik Türk heyetiyle İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan uçağımız Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'ya 16.00 civarında iniş yaptı. Başkanlık sarayına doğru hareket ettik. Görkemli karşılama töreninden sonra ikili görüşmeler başladı. Anlaşmaların imzalamasının ardından akşam 20.00 civarında Cumhurbaşkanımızın onuruna Fleuve Congo Hoteli'nde geniş katılımlı yemek yenildi.

TİCARET HACMİ KATLANACAK
Yemekte Türkiye, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'yle ilişkilerin daha da artırılması yönünde ikili ticaret hacminin 67 milyon dolardan 250 milyon dolara çıkarılması, 7 Eylül 2021'de Ankara'da imzalanan "Çifte vergilendirmenin önlenmesi ve karşılıklı teşviki ve korunması" kararının hayata geçirilmesi ele alındı. Türkiye'deki bazı üst düzey müteahhitlerin de Kongo'ya yatırım yönünden çalışma başlattıkları öğrenildi. Enerjiden savunma sanayiine uzanan birçok alanda anlaşma protokolleri imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrika turunda, Kongo'dan sonraki durakları Senegal ve Gine Bissau. Türkiye, ilk kez Gine Bissau'ya Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bir ziyaret gerçekleştirecek.

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Kongo’da hedef büyük
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