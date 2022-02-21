Özrü kabahatinden büyük! Yanına gelen engelli vatandaşı kovan CHP’li vekil: Abarttılar

CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, Düziçi ilçesinde basın açıklaması yapmak için kameraların karşısına geçti. Bu sırada ilçede halk tarafından çok sevilen "Paşa" isimli engelli vatandaş CHP'li vekilin yanına gitti.
"YA ŞUNU ALIN BURADAN"
Baha Ünlü, engelli vatandaşa tahammül edemeyip, partililere alandan götürmeleri için talimat verdi. Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
CHP'li vekil Baha Ünlü, yanına gelen engelli vatandaşı kovdu! "Ya şunu alın buradan" | Video
TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Tepki çeken o görüntülerle ilgili CHP'li vekilden açıklama geldi. Ünlü, "Basın açıklaması yapılacaktı. Millet İttifakı olarak toplandık. İlçe başkanları vardı. Ezan okunacaktı, Ezan okunmadan bası açıklamasının tamamlanmasını planlandı.
Bu kardeşimize de 'Paşa' deriz, severiz. Geldi para istedi, sigara istedi, hepsi verildi. Ancak, ilçe başkanı konuşmasına başlamak için, onun gruptan ayrılmasını bekleyince, ben de böyle bir şey söyledim. Hakaret etmedim." dedi.
"EVİNE UĞRADIM, ÖZÜR DİLEDİM"
Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sosyal medyada troller saldırdı. Bunu abarttılar hakaret içeren hiçbir şey söylemedim. Ben ailesine gittim ailesi üzülmüştür diye… Ailesi hakaret olarak algılamadığını söyledi. Evine uğradım, özür diledim ailesinden."CHP Osmaniye Milletvekili Baha Ünlü, yanına gelen engelli vatandaşı kovdu: Ya şunu alın buradan