Son dakika: 21 Şubat koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayıları...

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanlığı, 21 Şubat'a ait güncel koronavirüs verilerini "https://covid19.saglik.gov.tr/" adresinden paylaştı.

BUGÜN 268 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 461 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 85 bin 26 kişinin testi pozitif çıktı, 268 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 94 bin 402 kişi iyileşti.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,96, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,85 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 144 milyon 999 bin 620 doza yükseldi.