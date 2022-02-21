Son dakika! Başkan Erdoğan’dan Senegal’de önemli açıklamalar

"SİYASİ VE EKONOMİK İLİŞKİLERİMİZİ HIZLA GELİŞTİRMENİN ÇABASI İÇİNDE OLDUK"

Geçen seneyi yüzde 33'lük artışla 225 milyar doları aşan rekor ihracat ve 500 milyar dolara yaklaşan dış ticaret hacmiyle tamamladık. Salgın kısıtlamalarının devam ettiği geçen yılı turizmde 30 milyon turist ve 24.5 milyar dolar turizm geliriyle kapattık. Türk ürünleri Afrika insanının kaliteli ürün ve hizmetine katkıda bulunacaktır. Ülkelerimiz arasında düzenlenen iş forumu gibi platformlar iş adamlarımızın birbirlerini daha iyi tanımasına vesile oluyor. Afrika'ya açılım politikamız kapsamında Afrikalı kardeşlerimizle siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi hızla geliştirmenin çabası içinde olduk.

"TÜRK FİRMALARINI YATIRIM İÇİN SENEGAL'E DAVET EDİYORUM"

Üçüncü bin yılın Afrika çağı olacağından hareketle hazırlıklarımızı güçlü tutmalıyız. Afrikalı kardeşlerimize geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz Afrikalı dostlarımızla birlikte pek çok çalışma yürütüyor, birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Karşılıklı emeklerimizin boşa gitmediğinin en somut göstergelerinden biri katlanarak artan ticaret rakamlarımızdır. Afrika kıtası ile toplam ticaretimiz 34 milyar dolara yükseldi. Türk firmalarını yatırım yapmak üzere Senegal'e davet ediyorum. Senegal makamlarının da Türk girişimcilerine gereken desteği sürdüreceğine yürekten inanıyorum.