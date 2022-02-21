Son dakika haberi: Numan Kurtulmuş’un koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
"HASTALIĞI HAFİF GEÇİRİYORUM"
Kurtulmuş yaptığı paylaşımda, "Bugün yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Hamdolsun, hastalığı hafif geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Dualarınızdan eksik etmeyin." ifadelerine yer verdi.
BAKAN NEBATİ'DEN 'GEÇMİŞ OLSUN' PAYLAŞIMI
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini iletti. Nebati, "AK Parti Genel Başkanvekili Sayın Numan Kurtulmuş'a Rabbimden acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Numan Bey." dedi.