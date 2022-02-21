Son dakika haberi: Numan Kurtulmuş’un koronavirüs testi pozitif çıktı

BAKAN NEBATİ'DEN 'GEÇMİŞ OLSUN' PAYLAŞIMI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda geçmiş olsun dileklerini iletti. Nebati, "AK Parti Genel Başkanvekili Sayın Numan Kurtulmuş'a Rabbimden acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun Numan Bey." dedi.