Bakan Koca’dan sağlık çalışanına şiddete tepki: Yerleri hapistir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bir hekimin şiddete maruz kaldığını belirterek, şiddet suçlularının yerlerinin hapis olduğunu bildirdi.

Koca, Twitter hesabından, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama yaptı.