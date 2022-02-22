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Giriş Tarihi: 22.2.2022 23:40

Bakan Koca'dan sağlık çalışanına şiddete tepki: Yerleri hapistir

AA
Bakan Koca’dan sağlık çalışanına şiddete tepki: Yerleri hapistir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, Ankara'da gerçekleşen sağlık çalışanına şiddet olayına yönelik paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir" ifadelerini kullandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bir hekimin şiddete maruz kaldığını belirterek, şiddet suçlularının yerlerinin hapis olduğunu bildirdi.

Koca, Twitter hesabından, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli bir doktorun darbedilmesine ilişkin açıklama yaptı.



Sağlık Bakanı Koca, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir." değerlendirmesinde bulundu.

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Bakan Koca'dan sağlık çalışanına şiddete tepki: Yerleri hapistir
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