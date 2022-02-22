Senegal'de Türk şirketi tarafından inşa edilen 50 bin kişilik Senegal Stadyumu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı.
Başkent Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesinde bulunan stadyuma girişinde vatandaşları selamlayan Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve eşi Mariama Faye Sall ile bir süre sohbet etti.
Son dakika: Başkan Erdoğan Senegal Stadı'nın açılışına katıldı | Video
FİFA BAŞKANI DA KATILDI
Törende konuşma yapan FIFA Başkanı Gianni Infantino, stadı inşa eden firma yetkililerine Türkçe teşekkür etti. Başkan Erdoğan ve diğer konuk devlet başkanları açılışı yapmak üzere stat zeminine davet edildi. Sahaya çıkarken bazı futbolcularla sohbet eden Erdoğan, daha sonra orta sahada Sall ve diğer devlet başkanlarıyla pas yaptı.
Başkan Erdoğan Senegal Stadyumu'nun açılışına katıldı | Video
Gala maçı için sahaya çıkan Afrikalı eski oyuncular ve Senegal Milli Takımı'nın eski oyuncularıyla selamlaşan Başkan Erdoğan, mevkidaşı Macky Sall ve diğer devlet başkanları futbolcularla paslaştı.
Başkan Erdoğan Senegal Stadyumu'nun açılışına katıldı | Video
Başkan Erdoğan, Türkiye'ye dönmeden önce oynanan maçı ilgiyle izledi.
GURUR VEREN BAŞARI ÖYKÜSÜ
Afrika Kupasında Mısır'ı yenerek şampiyon olan Senegal'a gurur veren uluslar arası standarta sahip 50 bin kişi kapasiteli Senegal Ulusal Stadyumu,Türk firması Summa İnşaat tarafından pandemi şartlarına rağmen 17 ay gibi kısa sürede bitirildi.
Temelinin 2020 yılı Şubat ayında yapılmasının ardından Mart ayında dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle 6 ay çalışma yapılamayan Stadyumun her türlü lojistik, tedarik zorluklarına karşın 17 ay gibi kısa bir sürede inşa edilmesi uluslararası müteahhitlik literatürüne girmesi gereken örnek bir başarı hikâyesi olarak nitelendiriliyor.
DÖRT DÖRTLÜK ÖZELLİKLERE SAHİP
Summa Grup'a ait Şantiyede yüzde yetmişi Senegalli yüzde otuzu Türk olmak üzere 2500 kişi istihdam edildiği projenin tamamı için 1.450 konteyner sevkiyatı, 3 kargo uçağı nakliyesi ile gerçekleştirildi.
Tüm Mimarlık ve Mühendislik disiplinlerinin Türk firmalar liderliğinde gerçekleştiği inşaatta 155yerel firma haricinde 349 Türk tedarikçi ve 8 uluslararası firma ile çalışıldı.
Stadyum Kompleksinde 4,5 hektar üzerinde kurulu 8 kulvarlı 400 metrelik atletizm pisti, iki adet antrenman sahası, 2000 kişilik bir tribün de inşa edildi.
13,5 hektarlık bir alan üzerine kurulan Stadyum kompleksi içinde 67 bin 800 metrekarelik kısmı üzerinde 20 bin metrekare kapalı bölüm yer alıyor.
KOMPLEKS İÇİNDE TELEVİZYON STÜDYOLARI
Maç öncesi ve sonrası konferanslar için 244 kişilik basın konferans salonuna da yer verilen stadyumda, antrenörler ve gazeteciler için simultane tercüme sistemi, tam donanımlı 4 TV stüdyosu ile 293 kişilik bir toplu basın odası da hizmet verecek.