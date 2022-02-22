FETÖ’nün Poyrazköy kumpasına dava

FETÖ'nün
Ergenekon kumpasına ilişkin soruşturmalarda önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Poyrazköy kumpas soruşturmasında 68 şüpheli hakkında yeni bir iddianame hazırladı. FETÖ'cü eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer
ve Yurt Atayün
'ün aralarında olduğu şüphelilerden bazıları cezaevinde, başka FETÖ davaları kapsamında tutuklu veya hükümlü olarak bulunuyor. Şüpheli FETÖ'cü polisler "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "iftira", "haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek", "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından yargılanacak.
KUMPASI ADIM ADIM ÖRDÜLER
21 ve 28 Nisan 2009'da Ergenekon soruşturması
kapsamında Beykoz
'daki Poyrazköy Keçilik mevkisinde yapılan kazılarda mühimmat bulunduğu açıklanmıştı. Dönemin özel yetkili savcıları kazılarda ele geçirilen silahların Ergenekon Terör Örgütü
'nün silahları olduğunu ve bu örgüte bağlı bir hücrenin deşifre edildiğini iddia etmişti. SAT komandoları ve denizci subayların tutuklandığı davada yargılanan askerler ise silah bulunan arazinin SAT komandolarının eğitim alanı olduğunu, mühimmat denilen silahların da eğitimlerde kullanıldıktan sonra atılan tek kullanımlık LAV silahları olduğunu savunmuştu. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan "Poyrazköy" davası ile daha sonra "Kafes Eylem Planı
", iki ayrı "Amirallere Suikast
" davası, "Gölcük Donanma Komutanlığı
'nda yapılan arama", "ÇYDD ve ÇEV" davaları birleştirilmişti.