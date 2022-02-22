Haberler Gündem Haberleri ‘İşe gitmeden maaş alıp adaletten bahsediyor!’
Giriş Tarihi: 22.2.2022

‘İşe gitmeden maaş alıp adaletten bahsediyor!’

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
‘İşe gitmeden maaş alıp adaletten bahsediyor!’
Ankara'nın Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın 'bankamatik memuru' olduğunun belgelenmesi, gözleri Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e çevirdi. Siyasiler ve vatandaşlar; Alper Taşdelen'in, Tezcan Karakuş Candan hakkında gereğini yapmasını söyleyerek yaşanan skandala tepki gösterdi.
Selim Yücel: 7.5 yılda 60 gün işe gitmiş. Yıpranma payı da ister bu şimdi. Çankaya Belediyesi'nde 7.5 yılda 60 gün çalışan abla yeniden Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı seçilerek güven tazelemiş. Ne desek boş.
Ömer Başar: Adalet pankartı taşımakla olmuyor bu işler. Memlekette çakılan her çiviye karşı mahkemelere koşarken şov yapmaya benzemez hak yemek.
AK Parti Çankaya İlçe Başkanı Mustafa Hasgül: Oh ne âlâ. İşe gitmeden maaş al, tespit edilince de ahalinin sesi soluğu çıkmasın. Etikten, hak yemeden, haksız kazançtan bahset.. Çankaya Belediyesi'nden gereğini yerine getirmesi konusunda açıklama bekliyoruz.
Avukat Mehmet Ali Canlı: CHP'li belediye yapmışsa sorun yok. Allah korusun bir de iktidar olursa siz görün neler olacağını. Çankaya Belediyesi çok hayırsevermiş!

ARKADAŞINA GÖNDER
‘İşe gitmeden maaş alıp adaletten bahsediyor!’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA