CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı gaflara bir yenisini daha ekledi. Atatürk'ün 1393 yılında yaşadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "1939 yılında zeytinle ilgili kanun çıkarıyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları. Çalışıyorlar, dışarıdan uzmanlar getirtiyorlar nasıl kururuz diye ve bu zeytinle ilgili yasa 1939'da nihayet çıkıyor." dedi.

SAVCI SAYAN: ŞU BİZİM TARİHÇİLERİN KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA STAJ GÖRMELERİ GEREKİR

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Atatürk 1939 yılında yaşıyormuş! Sayın Cumhurbaşkanımız bunu nasıl bilmez! Danışmanları nasıl hatırlatmaz! Şu bizim tarihçilerin de Kılıçdaroğlu'nun yanında staj görmeleri gerekir!" dedi.

Kılıçdaroğlu’nun gafı bu kadarına pes dedirtti! Atatürk 1939 yılında yaşıyormuş | Video

BAŞKAN ERDOĞAN'I TARİH BİLMEMEKLE SUÇLADI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı tarih bilmemekle suçlamıştı.

ATATÜRK 1938 YILINDA VEFAT ETMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1938 yılında vefat ettiğini unutarak tarihi bir gafa imza attı.