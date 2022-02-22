Şanlıurfa polisinden sıkı denetim

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde 85 motosiklet kontrol edilmiş 7 adet araç muayenesiz araç kullanmak, 21 adet ehliyetsiz araç kullanmak, 9 adet sigortasız araç kullanmak, 1 adet tescilsiz araç kullanmak, 1 adet tescilli aracı plakasız kullanmaktan ve trafikten men edilen 11 motosiklet toplandı.

Yaklaşık 39 motosiklet ve sürücüsüne ise eksik evrak ve kurallara uymadıkları için 73 bin 390 TL cezai işlem uygulandığı belirtildi.