Senegal İle ticarette hedef 1 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
dün Dakar
'da Türkiye
-Senegal
İş Forumu'na katıldı. "Senegal'e geldiğimiz andan itibaren bize gösterilen misafirperverlikten dolayı tüm Senegal makamlarına şahsım ve heyetim adına teşekkür ediyorum" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:
Türkiye ile Senegal aralarındaki fiziki mesafenin aksine birbirlerine daima yakın olmuşlardır. Sayın Cumhurbaşkanı'yla (Macky Sall
) 400 milyon ticaret hacmi hedefine ulaştık. Şimdi hedefimiz, 1 milyar dolar. Ortak gayretlerimizle bu rakama da kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum.
Bu ivmeyi kaybetmeden önümüzdeki dönemde hedeflerimize doğru yürüyeceğiz. Türk müteahhitlik firmaları, Afrika
kıtasının dört köşesinde zorluklara rağmen son derece başarılı projelere imza atıyor. Türk firmaları, Dakar Havalimanı
, spor merkezi, uluslararası hal ve TIR projelerini tamamladılar. Dakar Olimpik Stadyumu
da 2 yıl gibi kısa bir sürede inşa edilmiştir. Bu yapının inşasında bin Senegalli kardeşimize istihdam sağlamıştır. Türkiye, dünyanın en büyük ekonomilerinin yer aldığı G20 ülkelerinin bir üyesidir. Satın alma paritelerine göre dünyanın 13'üncü ülkesiyiz. Bölgemizde yaşanan istikrarsızlığa rağmen ekonomimizi her sene yüzde 5 büyütmeyi başardık.
Türkiye olarak yüzde 1.8'lik rekor büyüme oranına ulaştık. G20'de sanayi üretimi en çok artan ülkelerden biri olduk. 225 milyarı aşan ihracat hacmiyle tamamladık. Çift haneleri bulacağına inandığımız 2022 büyüme oranlarıyla bu başarıyı çok daha ileriye taşıyacağız. Bu yıl çok daha bereketli bir turizm sezonu bekliyoruz.
Senegal'in bölgesinde ekonomik bir merkez olabileceğini biliyoruz. Senegal, Batı Afrika
ülkelerine açılan bir ihracat kapısıdır. Türk ürünleri, neticede Afrika insanının kaliteli ürün ve hizmete ulaşmasına katkıda bulunacaktır. Bu tecrübelerimizi Afrikalı kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız. 8-10 Mart'ta Ankara
'da düzenleyeceğimiz 5. Dönem Karma Komisyon Toplantısı'na önem veriyoruz. Ülkelerimiz arasında düzenlenen iş forumu gibi platformlar, işadamlarımızın birbirlerini daha iyi tanımasına vesile oluyor.
Diplomatik ve insani temasların yanı sıra ticaret, yatırımlar, kültürel çalışmalar, kalkınma projeleri gibi birçok alanda önemli mesafeler kat ettik. Afrika'ya açılım politikamız 2013'te yerini Afrika ortaklık politikasına bıraktı. Afrikalı dostlarımızla birlikte pek çok çalışma yürütüyor, projeleri hayata geçiriyoruz.
Afrika kıtasıyla toplam ticaretimiz 2021 yılı sonu itibarıyla 34.5 milyar dolara yükselmiştir. Sahra ülkelerinde ise 1.3 milyar dolar olan ticaret hacmi, 2021 yılında 11.7 milyar doları bulmuştur. Aziz kardeşim Macky Sall başta olmak üzere Senegal makamlarının da Türk girişimlere destek vereceğine yürekten inanıyorum. Afrikalı kardeşlerimize geleceği birlikte inşa etmeyi teklif ediyoruz. İş insanlarımıza gereken kolaylıkları yapacağımızın altını bir kez daha çizmek istiyorum.
FETÖ İLE MÜCADELEMİZE DESTEĞINİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
CUMHURBAŞKANI Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi. İki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı. Ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Afrika ile ilişkilerimiz bakımından bir yol haritası belirledik. Afrika ülkeleri ile ilişkilerimizi samimiyet, kardeşlik ve dayanışma temelinde geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. Son dönemde düzenlenen üst düzey ziyaretlerle ilişkilerde önemli ivme yakalandığını belirten Erdoğan, "Ekonomi, yatırımlar, savunma sanayi ve terörle mücadele alanındaki ilişkileri nasıl ileri düzeye taşıyabiliriz, etraflıca görüşme fırsatı bulduk. Aramızdaki yakın dostluğun en güzel tezahürünü bilhassa ticaret ve yatırımlarda görüyoruz" diye konuştu. Terörle mücadeleye de değinen Erdoğan, "Senegal makamlarının FETÖ ile mücadelemizde sağladıkları destek için teşekkür ediyorum. Bu destek ve dayanışmanın bundan sonra da devam edeceğine inanıyorum" ifadesini kullandı. Erdoğan'ın ziyaretinin dostluk ve işbirliğini geliştirdiğini kaydeden Sall de "Siyasi ve ticari işbirliği ilişkilerimizden memnuniyet duyuyorum. 1 milyar dolarlık yeni ticaret hedefine ulaşacağımıza güvenim tam" dedi.
AFRİKA GEZİSİNDE İKİNCİ DURAK SENEGAL
CUMHURBAŞKANI Erdoğan'ın üç ülkeyi kapsayan Afrika gezisinin ikinci durağı Senegal oldu. Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin ardından geldiği başkent Dakar'ın Leopold Sedar Senghor Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından karşılandı. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Saray'na gelişinde ise askeri tören düzenlendi.