40 kadın akademisyen şiddete çözüm arıyor

Hükümet, kadına yönelik şiddet ve tacizle mücadelede kadına pozitif ayrımcılık sağlayan adımlar atıyor. Israrlı takibin suç kapsamına alınması çalışmalarının ardından AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği Akdemi Buluşmaları'nın ilki Ankara
'da gerçekleştirildi. Toplantıya Yüksek Öğretim Kurulu
(YÖK) Denetleme Kurulu'nun tek kadın üyesi Prof. Dr. Güler Alkan
ile birlikte Ankara'daki 40'a yakın kadın akademisyen katıldı. AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir
, akademisyenlerin bu alanda yaptığı çalışmalarla başta kadına yönelik şiddetle mücadele olmak üzere yapacakları projelerde kendilerine yol gösterip katkı sağlamalarını isteyerek, "Kadın akademisyenlerin deneyimleri, çalışmalarını referans alıp siyasi politika önerisine dönüşmesini istiyoruz" dedi. YÖK Denetleme Kurul Üyesi Prof. Dr. Güler Alkan ise, "Kadına yönelik şiddetle mücadele akademisyenlere çok görev düştüğünü düşünüyorum. Üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız" diye konuştu.