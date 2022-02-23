Adana’da TNT ile yakalanan DEAŞ sanığına 23 yıla kadar hapis istendi

Terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösterdiği gerekçesiyle takibe alındıktan sonra merkez Yüreğir ilçesinde bir kitabevinde patlayıcıyla yakalanan ve geçen yıl 19 Aralık'ta tutuklanan İ.Ş. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık İ.Ş. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla, "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma ve el değiştirme" suçundan da 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, müşteki anlatımları, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, sanığın DEAŞ mensubu kişilerle irtibat ve iltisaklı olduğu anlatıldı.

İddianamede, merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir kitabevine polislerce düzenlenen operasyonda, sanığın 468 gram TNT ve örgüte ait notlarla yakalandığı belirtildi.

Dijital materyal inceleme raporuna da yer verilen iddianamede, sanığa ait cep telefonunda terör örgütü DEAŞ'ın bombalı eylemlerine ilişkin videolar ile örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, İ.Ş'nin cep telefonundaki Telegram programı üzerinden Suriye'deki DEAŞ'lı teröristten talimatlar aldığı ve İstanbul, Konya ve Adana'da eylem hazırlığında olduğu anlatıldı.

"DEAŞ ÜYELERİYLE İRTİBATLI"

Sanığın, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'e bağlı Yamaçlı Grubu'nda ders ve toplantılara katıldığı, haklarında "DEAŞ üyeliği"nden adli işlem yapılan kişilerle irtibat halinde olduğu kaydedilen iddianamede, İ.Ş'nin örgütsel gizliliği sağlamak için kod adı kullandığı, cep telefonundan, örgüt mensuplarına "Emniyet operasyonlar düzenliyor, dikkatli olalım." yönünde mesajlar gönderdiği belirtildi.

İddianamede, hakkındaki DEAŞ soruşturması kapsamında alınan ifadesine yer verilen tanık A.T, "Bu kitabevinde örgütü destekleyici nitelikte konuşmalar yapılıyordu. İ.Ş'yi daha önce ben İstanbul Ümraniye'de görmüştüm. Kendisini Adana'da görünce çok şaşırmıştım. Kendisi Yüreğir'deki bu kitabevinde kalıyordu." beyanında bulundu.

Hakkındaki suçlamaları iddianamedeki ifadesinde reddeden sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.