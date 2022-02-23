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Giriş Tarihi: 23.2.2022 18:58

Çardak çöktü bir işçi yaralandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Çardak çöktü bir işçi yaralandı

Kırıkkale'de çardağın çökmesi sonucu yaralanan iki işçi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Aşağı Mahmutlar Mahallesi Dağevi köyü yolu mevkisinde M.K'ya ait arsada yapımı devam çardağın üzerinde bir işçinin kiremit döşediği sırada çökme meydana geldi. Çökme sırasında tahta ve kiremitlerin altında kalan 2 işçi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgedeki vatandaşların da yardımıyla enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan işçiler Cebrail A. (30) ve Hüseyin S.'nin (32) hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Çardak çöktü bir işçi yaralandı
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