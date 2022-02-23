Çardak çöktü bir işçi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Aşağı Mahmutlar Mahallesi Dağevi köyü yolu mevkisinde M.K'ya ait arsada yapımı devam çardağın üzerinde bir işçinin kiremit döşediği sırada çökme meydana geldi. Çökme sırasında tahta ve kiremitlerin altında kalan 2 işçi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki vatandaşların da yardımıyla enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan işçiler Cebrail A. (30) ve Hüseyin S.'nin (32) hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.