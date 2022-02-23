Her gün 250 kaçak göçmen engelleniyor

VAN'DA ARTIK BARINAMIYORLAR



Sadece sınırda değil merkezde de düzensiz göç ile mücadelesi sürdüğünü aktaran Bilmez "Van merkezde 2021 yılında 153 şok ev yıkıldı. Şok ev dediğimiz bu evler organizatörlerin yoğun olarak kullandığı ve göçmenleri geçiş için beklettiği yerlerdi. Bu yıl ise 17 ev yıkıldı. Kent giriş çıkışında 24 saat esaslı 9 sabit kontrol noktası bulunuyor" ifadesini kullandı.

2023'TE TAMAMLANACAK



Sınır güvenliğinde en önemli unsur olarak karşılaşılan ve yapımı devam eden Türkiye-İran arası duvar ile ilgili bilgi veren Vali Bilmez "Duvar yapım aşamasında, şu ana kadar 64 kilometre 3 bölüm şeklinde tamamlandı. Bu bölgeler tamamlanırken 22 mayınlı bölge temizlendi. Kalan 231 kilometre bahar ayında 16 bölüm şeklinde ihale edilecek. 16 bölge aynı anda yapılmaya başlayacak ve 2023'te tamamlanması planlanıyor. Duvarın yanısıra hendek çalışmaları yapılıyor. 4 metre genişliği ve 4 metre derinliği olan hendeklerin çıkış kısımlarında teller olacak. Duvar geçilse bile hendek geçilemeyecek. 2020 yılından itibaren 231 km hendek kazıldı" ifadelerini kullandı.

UÇAKLA AFGANİSTAN'A



Yakalanan binlerce göçmen kimlik tespiti, sağlık kontrolü gibi işlemlerden sonra geri gönderme merkezlerine yerleştiriliyor. Burada 1 gün ila 2 hafta arasında kalan göçmenler kendi talepleri sonucu geri gönderiliyor. Van'a gelen ve kaçak göçmenlerin yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan Afganlar bir süredir charter seferler ile İstanbul ve Van'dan Afganistan'a gönderiliyor. Taliban sonrası uçuşlar bir süre durmuştu şimdi tekrar başladı.

GÖÇMEN PROFİLİ DEĞİŞTİ



Yıllardır gelen göçmenlerin bu yıl daha farklı kişilerden oluştuğunu aktaran Mehmet Emin Bilmez "Taliban olayları sonrasında gelen göçmen profili değişim gösterdi. Şimdi ekonomik koşulları daha iyi olan bir kitle gelmeye çalışıyor. Aile sayısında önemli bir artış var. Önceden ağırlık Peştunlardayken şimdi gelen Özbek, Tacik ve Hazara sayısında artış var. Daha çok Amerika ile iş yapan ve seküler kesim gelmeye çalışıyor. Öteyandan eskiden düzensiz göç organizatörlerinin kişi başı 750 ila 1500 dolar arası fiyat alırken şimdi 3000 dolardan başlayıp 15000 dolara kadar çıktığını biliyoruz.

TERÖR'DEN AYRI DEĞİL



Terörle mücadele formatında düzensiz göç için tedbirler alındığına değinen Vali Bilmez, "Bizim bu mücadelemiz sadece düzensiz göç ile değil terör ve kaçakçılıkla da mücadele kapsamında. Çeşitli terör örgütlerine mensup kişiler de bu şekilde yakalanıyor. Bu sebeple terör ve düzensiz göç birbirinden ayrı düşünülemez. Öte yandan göçmenler de uyuşturucu kaçakçılığı yapmaya çalışıyor. Bu kaçak geçişler sırasında üzerinde 1-2 kilo uyuşturucu getirmeye çalışanlar olduğunu görüyoruz."

UYUŞTURUCUDAN GÖÇMENE



Vali Mehmet Emin Bilmez düzensiz göç ile mücadelede kaçakçı diye tabir edilen ve göçmenlerin ölümüne dahi sebep olan organizatörler ile ilgili de bilgi verdi: "Emtia kaçakçılığından göçmen kaçakçılığına geçiş yaşandı. Çünkü göçmen kaçakçılığının geliri daha fazla ve yakalansa da el konulan bir sermaye yok. Son zamanlarda yakalanan organizatörlerin daha önce uyuşturucu kaçakçılığı yaptığını görüyoruz."