Tezcan Karakuş Candan devleti soydu ‘Özel hayat’ dedi





"2012 yılında Şehir Planlama Bölüm Sorumlusu olarak görev yaparken Tezcan Karakuş Candan'ın da bana bağlı olarak çalışmaktaydı. Onun göreve düzenli gelmemesi üzerine ben muhtelif tarihlerde şimdi hatırlayamadığım sayıda tutanak tuttum ve gereği için tutanakları İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İdari İşler Bürosuna gönderdim. Ondan sonraki süreçte zaten benim birimimden aldılar başka birime görevlendirdiler. Tutulan tutanaklar üzerine ne yapıldığını bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla oda başkanlarının eğer memur ise oda başkanı olması veya yönetimde bulunması durumunda mesaiye gelemeyeceği yönünde bir yasal düzenleme yoktur. Ancak ben odadaki görevi nedeniyle işe gelmemesi gibi bir durumun olmaması gerektiğini de düşünenlerdenim. Zaten belediyemizde Tezcan Karakuş Candan'ın belediye de birtakım aktivitelere katılması yönünde görevlendirmeler yapılarak onun bir yandan da belediye de çalışması sağlanmaya çalışılmıştır. O yüzdendir ki kent konseyinde kendisine bir görev verilmiştir."