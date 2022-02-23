Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeşilkavak köyü yakınlarında meydana geldi. 69 yaşındaki Ramazan Dokuz idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen R.K. yönetimindeki kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Dokuz otomobil içerisinde sıkıştı. Çevreden geçen diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle otomobilinde sıkışan Ramazan Dokuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedenini itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkarttı. Dokuz'un cesedi Eşme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü gözaltına alınırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.