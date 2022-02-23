Mutlu’nun son halini SABAH gündeme getirmişti: Mutlu Kaya’nın ablasını öldüren astsubaya müebbet hapis

YAŞANAN BİR KAZAYDI



Sanık Yusuf Çalışkan savunmasında, Dilek'i kasten öldürmediğini belirterek, "Kıskançlık yüzünden Dilek ile tartıştık. Bağrışmalar yüksek sesleydi. İkimizde de kıskançlık vardı. Dilek, o esnada sinir krizi geçirerek bana hakaret etti. Mutfaktan çıkınca kolumu ve omuzumu tuttu, o esnada yuvarlandık ve silah ateş aldı. Alkol almıştık, ondan sonrasını hatırlamıyorum. Dilek'i kasten öldürmedim. Yaşanan bir kazaydı. Çok pişmanım" diye konuştu.



Sanığın avukatları da olayın kazayla meydana geldiğini ve öldürme kastının olmadığını savundu. Sanık Yusuf Çalışkan ifadesine başlarken Dilek Kaya'nın ailesi mahkeme salonunu terk etti.







KAYA'NIN İSTEĞİ OLDU, MÜEBBET YEDİ



Yapılan son savunmaların ardında mahkeme heyeti, 'Sanık Yusuf Çalışkan'ı Dilek Kaya'yı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarpıttı. Yıllar sonra SABAH'a ilk kez konuşan Mutlu Kaya, yaşadıklarından dolayı çektiği acıların üzerine birde abla acısı yaşadığını belirterek, ablasının katilinin müebbet hapis cezası almasını istemişti.