Mutlu’nun son halini SABAH gündeme getirmişti: Mutlu Kaya’nın ablasını öldüren astsubaya müebbet hapis

Sibel Can'ın bir televizyon kanalında sunduğu ses yarışmasında adını duyurduktan sonra eski erkek arkadaşı tarafından vurulan Mutlu Kaya, günler süren tedavinin ardından hayata bağlanırken, yatağa bağımlı hale geldi. Aradan yaklaşık iki yıl geçmeden genç kızın ablası Dilek Kaya, astsubay üstçavuş Yusuf Çalışkan tarafından öldürüldü. Diyarbakır 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Yusuf Çalışkan, erkek arkadaşı tarafından vurularak tekerlekli sandalyeye mahkum bırakılan Mutlu, annesi Hanım, ablası Songül Kaya ve tarafların avukatları hazır bulundu. Savcılığın mütalaasını okumasının ardından Kaya ailesinin avukatları söz aldı. Avukatlar, sanığın fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığının whatsap yazışmalarında ve adli tıp raporunda tespit edildiğini, tüm bulgulara göre sanığın doğrudan kasıtla ve kıskançlıkla Dilek'i öldürdüğünü söyledi. Avukatlar, mahkemenin 'takdiri indirimi' uygulamamasını ve TCK 266 madde uyarınca da sanığın cezasının artırılmasını talep etti.
YAŞANAN BİR KAZAYDI
Sanık Yusuf Çalışkan savunmasında, Dilek'i kasten öldürmediğini belirterek, "Kıskançlık yüzünden Dilek ile tartıştık. Bağrışmalar yüksek sesleydi. İkimizde de kıskançlık vardı. Dilek, o esnada sinir krizi geçirerek bana hakaret etti. Mutfaktan çıkınca kolumu ve omuzumu tuttu, o esnada yuvarlandık ve silah ateş aldı. Alkol almıştık, ondan sonrasını hatırlamıyorum. Dilek'i kasten öldürmedim. Yaşanan bir kazaydı. Çok pişmanım" diye konuştu.
Sanığın avukatları da olayın kazayla meydana geldiğini ve öldürme kastının olmadığını savundu. Sanık Yusuf Çalışkan ifadesine başlarken Dilek Kaya'nın ailesi mahkeme salonunu terk etti.
KAYA'NIN İSTEĞİ OLDU, MÜEBBET YEDİ
Yapılan son savunmaların ardında mahkeme heyeti, 'Sanık Yusuf Çalışkan'ı Dilek Kaya'yı 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarpıttı. Yıllar sonra SABAH'a ilk kez konuşan Mutlu Kaya, yaşadıklarından dolayı çektiği acıların üzerine birde abla acısı yaşadığını belirterek, ablasının katilinin müebbet hapis cezası almasını istemişti.