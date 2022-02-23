"Peygamberler Şehri Kudüs" belgeselinin ilk gösterimi yapıldı

Programın açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kudüs'ün evrensel bir değer olarak insanlığın buluştuğu mukaddes bir belde olduğunu ve birçok peygamberin bu kadim şehir ve çevresinde yaşadığını anımsattı.

Kudüs'ün Müslümanlar nezdinde her türlü meşakkatin göze alınarak yolculuğa değer görülen üç mabetten birinin bulunduğu yer olduğunu belirten Erbaş, Kudüs'ün dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir toprak parçası olmadığını söyledi.

Müslümanlar için vazgeçilmesi asla mümkün olmayan bir anlamı bulunan Kudüs'ün sadece Filistin'de yaşayanların değil, tüm dünya Müslümanlarının ortak yurdu ve meselesi olduğunu vurgulayan Erbaş, şehre bugünkü kimliğini kazandıranların Müslümanlar olduğunu dile getirdi.