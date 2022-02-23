Sarıgüller CHP’nin peşini bırakmıyor

Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ile oğlu Ömer Sarıgül'ün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte pozlar vermesi Sarıgüller'in CHP'den bir türlü ayrılamadıkları yorumlarına neden oldu.

Ömer Sarıgül'in dün akşam CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile baş başa 1 saat görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Sarıgül'ün bu görüşmesi de CHP'de siyaset yapmak için kulis çalışması olarak değerlendirilirken bu ziyaret ayrıca kamuoyunda 'Gitti Baba Sarıgül, geldi küçük Sarıgül' olarak yorumlandı. 2019 yılında CHP'den ayrılıp Türkiye Değişim Hareketi Partisi'ni kuran Mustafa Sarıgül, 2014 yılında CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olmuştu.

Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil de aynı dönem CHP'nin Beyoglu Belediye Başkan adayı olarak yarışmıştı. Ancak aldığı yenilgi sonrası o da 2016'da CHP'den istifa etmişti.