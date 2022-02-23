Senegal müstesna bir ülke

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal
'de Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği kançılarya binasının açılışını yaptı. Erdoğan, Maarif Vakfı
kurumlarında eğitim gören öğrenciler ve beraberindekilerle kurdele kesti. Ardından üzerinde, "Türkiye Cumhuriyeti Dakar
Büyükelçiliği binası ve lojmanları 22 Şubat 2022 günü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılmış ve hizmete girmiştir" yazan tabela üzerindeki örtü kaldırıldı. Kançılarya binasının bahçesine fidan dikerek can suyu veren Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Afrika
ülkeleri içinde Senegal bizim için gerçekten müstesna bir konumda. Bugün bu güçlü tarihi, kültürel ve beşeri bağlarımızı bir adım daha öteye taşıyoruz. Büyükelçiliğimizin kançılarya binası fiziki şartlarıyla, mimarisiyle Türkiye'ye yakışır bir eser, hayırlı olsun. Bölgesinde anahtar konumda bir ülke olan Senegal'le münasebetlerimiz mükemmel düzeyde seyrediyor. Büyükelçilik binamızı, yeri ve mimarisi itibarıyla Türk kültürünü ve köklü devlet geleneğimizi hakkıyla temsil eden bir yapı olarak görüyoruz' diye konuştu.
ALMAN MEDYASI:
TÜRKİYE ETKİ ALANINI GENİŞLETİYOR
ALMAN medya ajansı Deutsche Welle
'de (DW) yer alan analiz-haberde, Türkiye'nin son zamanlarda hız kazanan Afrika açılımına dikkat çekildi. Erdoğan'ın Afrika'da ziyaret ettiği ülke sayısını artırdığı belirtilen haberde, Türkiye'nin Afrika ile kurduğu ilişkilerin sadece üst düzey ziyaret ve temaslarla sınırlı olmadığı kaydedildi. 'Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
, Türk Hava Yolları
, Yunus Emre Enstitüsü
ve Türkiye Maarif Vakfı
gibi kurumların etki alanlarının giderek genişlediği gözleniyor' denildi. DIŞ HABERLER