Şehidin kanını yerde bırakmadılar! 4. duruşmada ağırlaştırılmış müebbet

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" istemiyle hakkında dava açılan katil Nasuh Çulcu için mahkeme tarafından hiç bir indirime gidilmediği ifade edildi. 4. duruşmada kararı açıklanan davada "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" verilen katil Nasuh Çulcu için gerekçeli kararın açıklanmasının beklendiği ifade edilirken, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma ve mahkemenin verdiği karar için "Şehidin kanını yerde bırakmadılar" yorumları yapıldı.



"ÖNCE TACİZ ETTİ; SONRA ŞEHİT ETTİ"

Katil Nasuh Çulcu ifadesinde Şehit Hasan Cevher için "Bana küfür ve hakaretler etti" demiş, tanık veya mağdur olarak ifadeleri alınan 30 kişinin 64 sayfalık ifade tutanaklarında Cevher'in ağzından çıkan küfür veya hakaret içeren tek bir cümle yer almamıştı. İfadelerde Hasan Cevher'in Çulcu'ya küfür veya hakaret ettiğine dair tek cümle beyan geçmezken, ifadesi alınanlardan 12'si polis, 1'i emniyet müdürü, 1'i sivil memur toplam 14 kişi "Bana silah doğrultan Nasuh Çulcu'dan davacı, şikayetçiyim" diyerek şikayetçi olmuştu. Hakkari Polisevi'nin aşçısı görgü tanığı Ercan K. da ifadesinde katil Nasuh Çulcu'nun olaydan önce iki çocuk babası şehit Hasan Cevher'e sözlü tacizde bulunduğunu söylemişti. Katil Nasuh Çulcu ifadesinde; başına hedef gözeterek ateş ettiği Hasan Cevher için "Öldürmek amacıyla ateş etmedim" demişti.



MAHKEME YALANLARINA İNANMADI



Katil Nasuh Çulcu hakkında hazırlanan iddianamede "Şüphelinin öldürme amacı ile hareket etmediği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik nitelikte olduğu anlaşılmaktadır" denilmişti. İddianameye "Şüpheli ifadesinde her ne kadar kendisini kaybettiğini, hatırlamadığı sayıda ateş ettiğini, aralarında 2-3 metre mesafe olduğunu, öldürmek amacıyla ateş etmediğini beyan etmiş ise de şüphelinin mesleğinin polis memurluğu olması, atış sayısı, maktulün başı ve sırtına mermilerin isabet etmesi, maktulle şüpheli arasındaki mesafenin kısa oluşu birlikte değerlendirildiğinde şüphelinin maktul ile aralarındaki 2-3 metrelik mesafede öldürme kastıyla hareket etmese maktulü başı ve sırtından vurmayacağı, bu sebeple şüphelinin öldürme amacıyla hareket etmediği yönündeki savunmasının da suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır" yazılmıştı. Kadın komiser yardımcısını rahatsız ettiği için hakkında rapor tutan Emniyet Müdürü Cevher'i şehit eden Çulcu'nun, kadın komiser yardımcısını defaten rahatsız ettiği iddianamede yer almıştı. Şehit Cevher ile birlikte geçmişte çalışmış polis memurları "Katile ve söylediklerine inanmıyoruz. Ağzından tek bir defa bile küfür işitmedik" diyerek katile tepki göstermişlerdi.

Son dakika: İşte Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'i şehit eden kişi!