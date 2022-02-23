Son dakika | Ukrayna'dan vatandaşlarına flaş çağrı! "Derhal terk edin..."

Son dakika haberleri: Rusya Ukrayna krizi ile ilgil sular durulmak bilmiyor. Geçtiğimiz akşam Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki sözde bağımsız Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından tepkiler tüm dünyadan peş peşe gelmeye devam etti. ABD e Batı'nın çeşitli yaptırım tehditlerine kulak asmayan Rusya ise kararlılıkla Ukrayna'nın doğusuna asker yığmaya ve sözde bağımsız bölgelere Barış Gücü'nü göndermeye devam ediyor. Son durum bilgileri çeşitli ajanslardan gelmeye devam ediyor.
UKRAYNA'DA FLAŞ ÇAĞRI!
Ukrayna ise geri adım atmayacağını ve ülkelerini savunacağını sürekli olarak dile getiriyor. Son olarak Telegraph'ta yer alan bir habere göre, Ukrayna, Rusya'daki vatandaşlarına çağrıda bulunarak ülkeyi terk etmelerini istedi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalıların Rusya'ya seyahat etmemelerini ve bu hali hazırda Rusya'da bulunan vatandaşlarının buradan ayrılmalarını talep etti.
DERHAL AYRILIN
Yapılan açıkmalada, "Ukrayna vatandaşlarını Rusya Federasyonu'na seyahat etmemelerine ve Rusya topraklarından derhal ayrılmalarını tavsiye ediyoruz" sözlerine yer verildi.