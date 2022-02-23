Son dakika | Ukrayna'dan vatandaşlarına flaş çağrı! "Derhal terk edin..."

UKRAYNA'DA FLAŞ ÇAĞRI!

Ukrayna ise geri adım atmayacağını ve ülkelerini savunacağını sürekli olarak dile getiriyor. Son olarak Telegraph'ta yer alan bir habere göre, Ukrayna, Rusya'daki vatandaşlarına çağrıda bulunarak ülkeyi terk etmelerini istedi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Ukraynalıların Rusya'ya seyahat etmemelerini ve bu hali hazırda Rusya'da bulunan vatandaşlarının buradan ayrılmalarını talep etti.