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Giriş Tarihi: 23.2.2022

Türk imzalı stada görkemli açılış

BETÜL USTA BETÜL USTA
Türk imzalı stada görkemli açılış

Türk şirketince 17 ayda inşa edilen 50 bin kişilik Senegal Stadyumu, Başkan Erdoğan’ın başlama vuruşu yaptığı törenle hizmete girdi

Senegal'in başkenti Dakar'a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Diamniadio bölgesinde bulunan Senegal Stadyumu'na girişinde vatandaşları selamlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve eşi Mariama Faye Sall ile bir süre sohbet etti. Renkli görüntülerin yaşandığı törene Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Liberya Devlet Başkanı George Weah ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow da katıldı.



INFANTINO'DAN TÜRKÇE TEŞEKKÜR
FIFA Başkanı Gianni Infantino, konuşmasında, stadı 17 ay gibi rekor bir sürede inşa eden Türk şirketinin yetkililerine Türkçe teşekkür etti. Başkan Erdoğan ve diğer konuk devlet başkanları açılışı yapmak üzere stat zeminine davet edildi.



Sahaya çıkarken bazı futbolcularla sohbet eden Erdoğan, daha sonra orta sahada Sall ve diğer devlet başkanlarıyla pas yaptı. Gala maçı için sahaya çıkan Afrikalı eski oyuncular ve Senegal Milli Takımı'nın eski oyuncularıyla selamlaşan Erdoğan, mevkidaşı Sall ve diğer devlet başkanları futbolcularla paslaştı.



STEINMEIER İLE SENEGAL'DE BULUŞTU
BAŞKAN Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier ile görüştü. Senegal Stadı'nda basına kapalı yapılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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Türk imzalı stada görkemli açılış
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