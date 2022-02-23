Vali Erin, Resulayn’da halkla buluştu

Resulayn ilçe merkezini ziyaret eden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türkiye'deki şehirleri aratmayan canlılığa kavuşan çarşılarda esnafla buluştu. Vali Erin'i büyük ilgiyle karşılayan Resulayn halkı, kendi ülkelerinde yeniden yaşama imkânı sağlayan Türkiye'ye teşekkür ederek, sorun ve taleplerini dile getirdiler.





Resulaynesnafı ticari ve tarımsal faaliyetleri hakkında Vali Erin'den taleplerde bulunurken, ilçe halkı da sorunlarını iletme imkânı buldu. Kendisini evlerine davet eden halkın ricasını kırmayan Vali Erin, yaşlı bir adamın evine de konuk oldu. Vali Erin, ziyaret ettiği mahallelerde halkın kendisine ilettiği su sıkıntısının bir an önce çözülmesi için de talimat verdi.