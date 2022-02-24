Aksaray’da OSB’lerin tapuları çıktı

AKSARAY VALİSİ HAMZA AYDOĞDU: "AKSARAY'IN 3 İLÇESİNE OSB KURULUYOR"

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Ortaköy, Eskil ve Sultanhanı İlçelerinde kurulacak Organize Sanayi Bölgeleri ile ilgili bütün işlemlerin tamamlanarak ilçe OSB'lerin tapularının çıktığını söyledi.

6. Bölge yatırım teşviklerinden yararlanacak Eskil OSB için 1 milyon 400 bin metrekare, Ortaköy OSB için 785 bin metrekare ve Sultanhanı OSB için 1 milyon metrekare alana sahip 3 Organize Sanayi Bölgesinin kurulduğunu ifade eden Vali Aydoğdu; üretim, istihdam ve Aksaray'ın geleceği için çok önemli bir başarı hikâyesinin yazıldığını söyledi.

Vali Hamza Aydoğdu Ortaköy, Eskil ve Sultanhanı İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yüksel Çelik, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü, Tapu ve Kadastro Müdürlerinin katılımıyla 3 ilçede kurulacak Organize Sanayi Bölgeleri hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Vali Hamza Aydoğdu açıklamasında Aksaray için tarihi bir günün yaşandığını söyledi. Aksaray'ın 7 ilçesinin 3.'üne OSB açan ilk il olma özelliğini taşıyan bir kent olduğunu kaydeden Vali Hamza Aydoğdu; "Aksaray tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin üretiminde 2021 yılında Konya'dan sora 2. Sıraya yükseldi. 2021 verilerine göre; çerezlik ayçiçeği üretiminde 1., yonca üretiminde 2., arpa, şeker pancarı, çerezlik kabak çekirdeği ve çavdarda 4., sarımsakta 5., patateste 6. Silajlık mısır üretiminde ise 9. Sırada yer alarak bitkisel üretimde ilk 10'da 9 ürünle zirvede yerini aldı. Aksaray'ın bu potansiyelini hep birlikte ortaya çıkarıyoruz. Bugünkü şartlarda tersine göçü sağlayabilmek çok önemli bu nasıl sağlanır. Bunun şartı nedir ? Üretim. İşte Aksaray'da bu üretimi yapacak 3 tane Organize Sanayi Bölgesi Ortaköy, Eskil ve Sultanhanı ilçelerimizde kuruluyor. Tarım Bakanlığımızdan yazılarımız resmi olarak geldi. Bugün bu ilin valisi olarak hayatımın en güzel günlerinden birisini yaşıyorum. 5 yıl sonra bu il üreterek Türkiye de çok büyük bir potansiyel elde edecek." dedi. Eskil OSB için 1 milyon 400 bin metrekare, Ortaköy OSB için 785 bin metrekare, Sultanhanı OSB için 1 milyon metrekare toplan alan tahsislerinin tamamlanarak bölgelerin tapularının çıktığını aktaran Vali Hamza Aydoğdu; "Aksaray merkez OSB'nin toplam alanı 12 milyon metrekare. Ulusal ve uluslararası markalar bu şehirde üretim ve istihdam sağlıyor. Aksaray merkez OSB'de günlük 1000 ton süt işleniyor, yıllık 7 milyon kot üretimi yapılıyor, Avrupa'nın en büyük beton mikser fabrikası Aksaray'da, elektrikli motosiklet, araç lastiği, müzik sistemleri üretimleri yine ilimizde yapılıyor. Aksaray merkez OSB'de bu hafta yapılacak tahsislerle birlikte 12 milyon metrekarenin tamamı bitmiş olacak. Yeni kurulan Eskil, Ortaköy ve Sultanhanı İlçe OSB'lerde üretim ve istihdam sağlanması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi. 3 ilçeye kurulan OSB'ler için 6 ayda çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Vali Aydoğdu; " Üç ilçemize kurulacak olan OSB ile ilgili süreç içerisinde bize bütün desteklerine esirgemeyen Teknoloji ve Sanayi Bakanımız Mustafa Varank'a, Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu, Tarım Bakan Yardımcısı Ayşin Işıkgece, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mehmet Hasdemir'e çok teşekkür ediyorum. Ayrıca adım, adım bu süreçleri takip eden ilimizin değerli milletvekillerine hassaten teşekkür ediyorum. Yine Ak Parti İl başkanına, Ticaret Odası Başkanımız Cüneyt Göktaş'a, İl Genel Meclis Başkanımız Mehmet Tüzün'e, il Özel idaresi Genel Sekreterimiz Yülsel Çelik'e, bu süreçleri takip eden Sultanhanı, Eskil, Ortaköy Belediye Başkanlarımıza, evraklar geldiğinde yarım günde o evrakları tamamlayan Tarım Müdürümüze, Sanayi, Tapu, Kadostro Müdürümüze çok teşekkür ediyorum. Aksaray'da 6 aylık kısa bir süre içinde gerçekten bir başarı hikâyesi yazıldı. Buna şahit oldum. Aksaraylılara hayırlı uğurlu olsun, Artık üreteceğiz, üretmekten başka hiçbir çare yok. Emeği olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

AKSARAY İÇİN KIRILMA NOKTASI BAŞLAMIŞTIR

Gelinen son aşamadan sonra yapılacak çalışmalar hakkında açıklamada bulunan Vali Hamza Aydoğdu; "Bu aşamadan sonra OSB'lerde parsellerimizi ayarlayacağız. Yatırımcılara tahsislere başlayacağız. Bugün kim ne derse desin bu Aksaray için bir kırılma noktasıdır. Biz farklı düşündüğümüz için güçlüyüz. Biz farklı olduğumu için güçlüyüz. Aksaray'ın değerlerini hep beraber yüceltelim. Yatırımcılar gelecek, şu anda hem Eskil, Sultanhanı ve Ortaköy de bekleyen yatırımcılar var. 6. Bölge yatırım teşviklerine tabi olan bu OSB'lerde elektrik, doğalgaz, vergi, SSK teşvikleri var. Onun için yatırımcılar yatırım yapmak istiyor. Bizim yapmamız gereken sürekli ileriye doğru elbirliği ile gönül birliği ile gitmek. Ülkede üretim istihdam varsa insanlar kolay şekilde iş bulabiliyorsa orda huzur vardır. Huzur varsa mutluluk kendiliğinden gelir. Bizim de bütün amacımız bu" dedi.

Ortaköy Belediye Başkanı Ali Rıza Özdemir, Eskil Belediye Başkanı Necati Belgemen, Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak'da yaptıkları açıklamalarda Organize Sanayi Bölgelerinin üretim ve istihdama büyük katkı sağlayacağını tarımsal üretim ile birlikte tarım ve sanayinin birlikte gelişerek Aksaray'ı çok daha iyi noktalara taşıyacağını dile getirdiler. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş ise sürecin takibi ile Aksaray'ın çok önemli bir kazanım elde ettiğini bu konuda çok sevinçli olduklarını ifade ederek emeği geçen herkese teşekkür etti.