Antalya’da yaşayan Ukraynalılardan, Rusya’ya sert tepki

Rusya'nın başlattığı saldırının ardından. Antalya'da yaşayan Ukraynalıların oluşturduğu Antalya Ukrayna Ailesi Derneği ve Akdeniz Ukraynalılar Derneği üyeleri, basın açıklamasıyla sert Rusya'yı tepki gösterdi. İngilizce, Rusça ve Ukraynaca dövizler taşıyan grup, açıklama öncesinde Ukrayna Ulusal Marşı'nı okudu. Bu sırada bazı katılımcılar gözyaşı döktü. Dövizlerde İngilizce 'Putin bir katil', 'Putin'i durdur, savaşı durdur' yazıları dikkat çekti.

UKRAYNA YOK EDİLMEK İSTENİYOR

Açıklamayı yapan Antalya Ukrayna Ailesi Derneği Başkanı Vita Mykhaylova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattığını söyledi. Mykhaylova, "Rusya başlattığı savaş ile Ukrayna Devleti'ni yok etmeyi, güç kullanarak Ukrayna topraklarını ele geçirmeyi ve işgal kontrolünü kurmayı amaçlıyor. Rus ordusu, barışçıl Ukrayna şehirlerini geçici olarak işgal altında olan Donbas ve Kırım ile Kuzey-Doğu Bölgesi de dahil olmak üzere farklı yönlerden bombalıyor" dedi.

'EGEMENLİK VE TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜMÜZE SALDIRI'

Vita Mykhaylova Rusya'nın saldırısının bir savaş eylemi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı olduğunu söyleyen Mykhaylova, "Birleşmiş Milletler Tüzüğü ile uluslararası hukukun temel norm ve ilkelerinin kaba ihlalidir. Ukrayna, uluslararası hukuka göre kendini savunma hakkını uygulamaya koydu. Ukrayna askerlerinin savaş ruhu yüksek, savunucularımız saldırgan devlete karşı koyma konusunda kararlı ve Ukrayna topraklını mevcut tüm araçlarla savunacaklar. Ukrayna uluslararası toplumu hemen harekete geçmeye çağırıyor. Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı saldırganlığı sadece birleştirilmiş ve kararlı adımlarla durdurabilir" diye konuştu.

DERHAY HAYATA GEÇİRİLSİN

Rusya'ya karşı uygulanacak yaptırım paketinin derhal hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Vita Mykhaylova, "Aynı zamanda dost başkanları Ukrayna'ya silah ve askeri teçhizat temin ederek ülkemizin savunma kabiliyetlerini güçlendirmeye devam etmeye çağırıyoruz. Ukrayna vatandaşlarının hayatları ve güvenliğinin yanı sıra tüm Avrupa vatandaşlarının güvenliği ve gelecek dünya düzeni ortak tepkimize bağlıdır" dedi.

'DESTEK BEKLİYORUZ'

Akdeniz Ukraynalılar Derneği Başkanı Natalia Karaca ise "Ukrayna bütün dünyadan çok destek beklediklerin söyledi. Çünkü Ukrayna çok küçük bir ülke olduğunu da belirten Karaca, "Ukrayna Merkez Bankası destek için bir hesap açtı. Bu hesaba lütfen destek olun. Bizlere dua lazım, inşallah barış gelecektir. Bizim orada kardeşlerimiz, çocuklarımız var. Tüm yollar kapatıldı. Biz bir gün sonra değil, yarım saat sonra ne olacak bilemiyoruz. Çünkü her şey habersiz oluyor. Her taraftan atak başladı" diye konuştu.

BİZİ TÜRKLER ANLIYOR

Ukrayna için destek isteyen Karaca, "İnşallah bu kötü günler en kısa zamanda bitecek. Siz Türkler bizi anlıyorsunuz. Biz 21 yıldır burada yaşıyoruz. Sizlerin de çocukları, yakınları sınırda ölüyor. İnşallah en yakın zamanda bu bitecek ve tüm dünya barış görecek. Bütün Ruslar ve Türkler kimse Putin'e inanmayın. Rusya ve Ukrayna arasında barış olsun" dedi.Saldırı nedeniyle Putin'e tepki gösteren katılımcılardan Dymtro Bibik, "Tüm dünya için Putin tehlikelidir. Yalnız Ukrayna için değil. Türkiye için de çok tehlikelidir. O yüzden yalnız beraber kazanacağız" dedi. Açıklama sonrası ardından Rusya Konsolosluğu'na yürümek isteyen gruba polis izin vermedi.