Erdoğan’ın Afrika turunda acı olay: Kalp krizi geçirip şehit oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın 16 yıldır yakın koruma ekibinde yer alan Özel Harekât Şube Müdürü Hayrettin Eren, Senegal
Stadı'nın açılış töreni esnasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı'nın Afrika
turu kapsamında Senegal'de Türk şirketi tarafından inşa edilen stadın hizmete açılışı töreni sırasında Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekât Şube Müdürü Hayrettin Eren kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen şehit olan Eren'in cenazesi,Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye
'ye getirildi.
Şehit Hayrettin Eren için dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
'nde cenaze töreni düzenlendi. Eren'in ailesi ve yakınlarının da katıldığı törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hayrettin kardeşimizle bugüne kadar çok yol yürüdük. Biz kendisini iyi tanırdık, iyi bilirdik, Allah için de sevdik. Mesleğe sarılışının ne denli onurlu olduğunu bildiğimiz bir kardeşimiz olarak uğurluyoruz" dedi. 3 çocuk babası Hayrettin Eren, ikindi namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camisi
'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall
, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, şehit Eren için taziyelerini iletti.
AİLEYE TAZİYE ZİYARETİ
BAŞKAN Erdoğan, şehit Hayrettin Eren'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yenimahalle Çamlıca Mahallesi
'ndeki evde şehit Eren'in eşi Sadiye Eren
ve yakınları tarafından karşılanan Erdoğan, aileye Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim etti.